سيارة تابعة للخطوط السعودية تصطدم بطائرة كريم وياسمين عبد العزيز في مطار القاهرة

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اصطدمت سيارة بطائرة خاصة أمام صالة 4 والتي خصصها المطار للطائرات الخاصة اليوم خلال الساعات القليلة الماضية، الجدير بالذكر أن تلك الطائرة الخاصة كانت تحمل الفنانين كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين عبد العزيز وذلك خلال رحلة عودتهم من المملكة العربية السعودية بعد الانتهاء من آداء مناسك الحج هذا العام، وكان هذا في مطار القاهرة الدولي فور وصُولهم واستعداد الطائرة للدخول في الصالة 4.

وخلال التصريحات التي قامت بها مجموعة من المصادر التابعة لمطار القاهرة الدولي، فقد أكدت أن السيارة التي اصطدمت بالطائرة الخاصة تابعة للخطوط السعودية، وأن الاصطدام قد حدث خلال عملية إنهاء إجراءات وصول الفنانين على طائرتِهم الخاصة وكان هذا خلال الرحلة رقم 7920 والتي كانت عائدة إلى البلاد من جدة، حيث كان من المقرر أن تقوم تلك السيارة بتقديم مجموعة من الخدمات للطائرة والتي تختص بجناح الطائرة، وقد تسبب الصدام الذي حدث في مجموعة من التلفيات التي أصابت الجناح الأيسر للطائرة.

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وقام الفريق الأمني على الفور بفَحص التلفيات التي أصابت الطائرة وبناء عليه قام الفريق الأمني بتحرير محضر لسائق السيارة، هذا بجانب الإجراءات التي اتخذتها سلطات المطار والتي تمثلت في إلغاء رحلات الطَيارين على الطائرة بجانب إصدار قرار بخروجهم من المطار لحين الانتهاء من الإجراءات التي تتعلق بإصلاح التلف الذي أصاب الطائرة.

كما أضافت التصريحات التي قامت بها سلطات المطار أنه لم يصب أي من الفنانين بأي أذى يذكر، وأن وصولهم تم بسلامة بدون مشكلات أو أضرار، هذا وفقا للتصريحات التي قامت بها سلطات المطار والتي تتعلق بحادث الصِدام الذي وقع اليوم بين السيارة التابعة للخطوط السعودية وبين الطيّارة الخاصة التي كانت تقل الفنانين ياسمين عبد العزيز وكريم عبد العزيز خلال رحلة العودة من المملكة العربية السعودية وذلك بعد الانتهاء من آداء مناسك الحج اليوم خلال الساعات القليلة الماضية.

كما وأعلنت السلطات خلال التصريحات عن الإجراءات التي قامت باتخاذها والتي تتمثل في تحرير محضر لسائق السيارة بالإضافة إلى تأجيل الرحلات على الطائرة لحين انتهاء فريق الإصلاحات من ترميم الأضرار التي لحقت بالسيارة والتي كانت في جناح الطائرة الأيسر.