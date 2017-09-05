مدينة نصر للإسكان والتعمير تعلن عن مَد مهلة تسلم طلبات تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع حتى تاريخ 9 سبتمبر

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قامت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير خلال الفترة الماضية بالإعلان عن اتاحتهَا فرصة تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع، وقد قامت الشركة بتحديد فترة معينة لهذا الإجراء، بينما تخللت تلك الفترة العديد من الأجَازات الصيفية والأعياد، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار بمد تلك الفترة، وقامت اليوم الثلاثاء بارسَال بيان إلى البورصة توضح فيه هذا القرار، هذا بجانب مجموعة من الإجراءات الأخرى التي تتعلق بتحويل الأسهم.

جاء البيان الصادر عن شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير والذي تم توجيهه للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء، ليعلن عن قيام شركة نصر للإسكان والتعمير بمد فترة تلقي طلبات المساهمين وحتى تاريخ 7 من سبتمبر، وقد جاء هذا فيما يتعلق بطلبات الراغبين في تحويل الأسهم التابعة لهم إلى شهادات إيداع، وجاء هذا القرار من قبل الشركة نتيجة تخلل المدة العديد من الأجَازات الصيفية بالإضافة إلى إجازات الأعياد.

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كما أضافت الشركة خلال التقرير الصادر عنها أنه ستقوم بمجموعة من الإجراءات الخاصة والتي تم تحديدها في حالة ارتفاع نسبة الطلبات التي سيَتقدم بها المساهمين و الراغبين في تحويل قيمة الأسهم التابعة لهم إلى شهادات إيداع، وقد حددت الشركة نسبة 33% لتمثل ارتفاع من قيمة إجمالي رأس المال التابع للشركة، أو زيادة نسبة المتقدمين عن قيمة التداول الحر.

وأضافت الشركة أنها ستقوم في تلك الحالة بالتخصيص بين مجموعة المتقدمين لتَحويل الأسهم إلى شهادات إيداع وأن هذا سيكون من خلال النسبة والتناسب، كما أنه ستقوم خلال هذا بجبر الكسر في صالح الصغار من المساهمين.

كما أضافت الشركة في التقرير الصادر عنها أيضا أن الشركة لن تمنح حق المشاركة للأشخاص التابعين لجمهور المملكة المتحدة وذلك فيما يتعلق ببرنامج الشهادات، هذا بجانب أن عملية طرح الشهادات التي أعلنت عنها الشركة من المقرر أن تكون قاصرة على عملية الإيداع الدولي في الخارج.

هذا بالنسبة للتقارير الأخيرة التي أصدرتها شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير والتي وجهتها إلى البورصة المصرية خلال الساعات القليلة الماضية اليوم والتي أوضحت خلالها جميع البنود التي تتعلق بالقرارات التي اتخذتها الشركة فيما يتعلق بعملية تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع.