أخبار الطقس اليوم الأربعاء.. درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات مصر

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أخبار الطقس اليوم، خرج خبراء هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان عن آخر أخبار الطقس اليوم الأربعاء حيث ورد أنه من المتوقع أن يسود خلال اليوم طقس مائل للحرارة على أغلب السواحل الشمالية ومحافظة القاهرة بالإضافة إلى مناطق الوجه البحرى وتمتد حتى تصل إلى مناطق شمال الصعيد، ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة على كافة محافظات جنوب الصعيد فى ساعات النهار ثم تنكسر الموجة الحارة ويصبح الطقس لطيف ليلا.

كما جاء فى بيان الأرصاد أنه سوف تقل الرؤية الصباحية فى ساعات الصباح الأولى بسبب الشبورة المائية حيث يشهدها المواطنين صباحا وخاصة على شمال البلاد، كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة بالإضافة إلى السحب المتوسطة على كافة السواحل الشمالية بالبلاد وعن حركة الرياح ورد أن أغلبها سوف يكون شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط على كلاً من غرب البلاد وايضًا إلى مناطق جنوب سيناء وعلى سواحل خليج السويس ومناطق شمال الصعيد بالإضافة إلى البحر الأحمر مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها.

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ورد في تصريحات خبراء الأرصاد أنه بالنسبة إلى حالة البحرين جاء أن كلاً من البحر المتوسط والبحر الأحمر سوف تكون معتدلة إلى مضطربة ثم ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين مترين إلى مترين ونصف، وعن حركة الرياح ورد أنها سوف تكون سطحية على كلاً من البحرين بحيث تكون شمالية غربية.

أعلن خبراء هيئة الارصاد الجوية عن درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة على كافة مناطق ومحافظات ومدن مصر:

القاهرة 25 34

مطرح 24 30

السلوم 21 29

الإسكندرية 25 30

بلطيم 24 30

سيوة 23 35

العريش 23 32

رفح 22 32

بروسعيد 26 30

دمياط 25 30

الإسماعيلية 22 34

نخل 19 33

نويبع 28 37

السويس 23 34

رأس سدر 24 35

طابا 23 34

كارتين 22 33

الغردقة 28 36

مرسى علم 29 35

الطور 25 35

شرم الشيخ 29 37

الفيوم 23 35

اسيوط 22 35

سوهاج 25 26

بنى سويف 23 35

المنيا 22 35

اسوان 27 41

ابو سمبل 24 38

قنا 25 40

الاقصر 26 40

الوادى الجديد 21 39

راس حدربة 26 37

شلاتين 28 37

ابو رماد 27 38

حلايب 29 36.