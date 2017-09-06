اختفاء ظاهرة التحرش في عيد الأضحى.. تعرف علي السبب وراء ذلك

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تعد ظاهرة التحرش الجنسي أحد الظواهر السلبية المنتشرة في مجتمعنا بكثرة، ولكن يبدو أن هذه الظاهرة في طريقها للاندثار، بعد النجاح الذي تمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيقه في مواجهة هذه الظاهرة، مما ساهم بصورة كبيرة في انخفاض معدلات التحرش خلال عيد الأضحى المبارك للعام الميلادي الحالي 2017، وهناك مجموعة من الأسباب الرئيسية الهامة التي لعبت دورا كبيرا في الحد من هذه الظاهرة، والتي يمكن ذكرها على النحو التالي:

الانتشار الواسع للشرطة النسائية

ساهم انتشار الشرطة النسائية بشكل واسع في أماكن التجمعات المختلفة سواء في المنتزهات العامة أو حدائق الحيوان على الحد من هذه الظاهرة بصورة كبيرة.

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التسليح الجيد لقوات الشرطة النسائية

كان للتسليح الجيد للقوات الشرطة النسائية دورا كبيرا في الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث ساعد تدعيم أفراد الشرطة بأحدث الأدوات سواء العصا الكهربائية والصاعق الكهربائي على القيام بالمهام المكلفين بها على الوجه الأمثل.

الانتشار المكثف للأمن

ساعد تواجد رجال الأمن وقوات التدخل وانتشارهم بالقرب من أماكن التجمعات في محافظات جمهورية مصر العربية المختلفة في الحد من هذه الظاهرة، حيث أنهم عملوا على التدخل الفوري والسريع في حالة استقبال أي بلاغات تتطلب التدخل من جانبهم.

الحملات الدعائية والإعلامية

كان للحملات الشعبية والإعلامية دورا كبيرا في مواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها، حيث ساعدت هذه الحملات التي تم إطلاقها على صفحات المواقع الاجتماعية المختلفة في الحد من الظاهرة ومواجهتها بصورة كبيرة.

تغليظ العقوبات على المتحرشين

ولعل من أهم الأسباب التي ساهمت بصورة كبيرة في اختفاء هذه الظاهرة السلبية خلال فترة عيد الأضحى هي تغليط العقوبات القانونية التي من المقرر توقيعها بحق الأشخاص المتحرشين حال ثبوت تورطهم في هذا الأمر، حيث تصل هذه العقوبات إلى السجن لفترة زمنية تتراوح ما بين ستة أشهر إلي خمسة سنوات وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات المصري.

هذه كانت أهم الأسباب التي كان لها دورا كبيرا في التصدي لهذه الظاهرة، التي كانت تؤرق الكثير من الفتيات والسيدات، وهذا ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات الهامة التي تستهدف القضاء عليها ومحاربتها.