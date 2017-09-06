7 ملفات تتصدر مباحثات الرئيس السيسي مع كبار المسئولين الفيتناميين.. تعرف عليها

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يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر بعدد من كبار المسئولين الفيتناميين والذي يأتي على رأسهم الرئيس الفيتنامي ورئيس الوزراء وآخرون غيرهم، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة وخاصة المجال الاقتصادي والتجاري، لتحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بالشكل الذي يخدم في النهاية مصالح كلا من الدولتين.

ومن المقرر أن يشهد هذا الاجتماع المنعقد اليوم بحث سبل التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين في ضوء ما يشهده العالم في الفترة الحالية من تحديات كثيرة تتطلب تضافر الجهود لمواجهتها، ويأتي في مقدمة هذه التحديات، ظاهرة الإرهاب، والتي تشكل خطرا كبيرا على أمن واستقرار الشعوب، كما سيتم بحث مسألة زيادة تبادل الوفود الفنية بين كلا من البلدين خلال الفترة القادمة وتنفيذ عددا من المشروعات الهامة في عددا من المجالات المختلفة، هذا إلى جانب بحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين والعمل على تطويرها على كافة الأصعدة والمستويات المختلفة.

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كما تشهد الجلسات الإشادة بالدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية في منطقة الشرق الأوسط وما تقوم به جهود لاستعادة الاستقرار والأمن في المنطقة، وما تتخذه من إجراءات حاسمة لمحاربة ظاهرة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة من خلال المواجهات العسكرية والأمنية التي تقوم بها، فضلا عن حرصها الكبير واهتمامها البالغ على دعم التنمية بما يلبي تطلعات أبناء الشعب المصري ويضمن له حياة أفضل.

كما يتم مناقشة عددا من القضايا الإقليمية والدولية المشتركة بين البلدين والتي يأتي على رأسها مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف في منطقة الشرق الأوسط وما تبذله مصر من جهود بهدف تسوية النزاعات القائمة في المنطقة، ومن المقرر أيضا أن يتم استعراض الجهود المصرية المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة السلبية.

مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال بالشكل الذي يضمن في النهاية الحد من انتشار هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة، ومنعها من استقطاب عناصر جديدة لها والعمل على تجفيف منابع تمويلها، فضلا عن التطرق لبعض القضايا الإقليمية الأخرى والتي منها الأوضاع السياسية والأزمات الإقليمية في كلا من سوريا واليمن وليبيا والعراق.