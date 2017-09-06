حملة مرورية بالمنوفية تُحرر 1418 محضر وتضبط أربعة من السّائقين لتعاطيهم المخدرات

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قامت مديرية الأمن التابعة للمنوفية اليوم وذلك من خلال التنسيق مع إدارة المرور التابعة لنفس المحافظة بالقيام بعدد من الحملات المرورية، وكانت تلك الحملات التي تمت تحت رئاسة مدير إدارة المرور التابعة للمحافظة “محمد لبنة” وكانت الحملات تحت إشراف كلا من مدير الأمن في المحافظة اللواء “أحمد عتمان” بالإضافة إلى رئيس وحدة مرور السادات المقدم ” تامر الأقصري”.

وقامت الحملة بتحرير عدد من المخالفات المتنوعة والتي وصلت إلى 1418 مخالفة، وبحيث تتَشكل تلك المخالفات من مخالفات سحب رخصة قيادة وتسيير والتي وصلت أعدادها إلى 96 مخالفة، بالإضافة إلى مخالفة انتظار خاطئ والتي وصلت أعدادها إلى 55 مخالفة، و مخالفات دراجات نارية بدون لوحات والتي وصلت أعدادها إلى 26 مخالفة.

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هذا بجانب المخالفات الأخرى والتي تراوحت ما بين مخالفات التحدث في الهاتف والتي وصلت أعدادها إلى 23 مخالفة ومخالفات تصالح فوري والتي وصلت أعدادها إلى 82 مخالفة، وقد قامت الحملات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة في تلك الحالة.

هذا بجانب عمليات الفحص التي قامت بها الحملة اليوم لعدد من السيارات المهملة، ووصلت إعداد تلك السيارات إلى 10 سيارات، وقامت الحملة بعملية الفحص تلك للتأكد من عدم إحتواء تلك السيارات المهملة على مواد متفجرة.

هذا بجانب تنسيق الحملة لمجموعة من الحملات مع وزارة الصحة، وكان هذا من خلال حصول الحملة على عدد من العينات العشوائية التي قامت بها مع السائقين، وكان عدد السائقين 45 سائق، وقد أسفرت نتائج تحليل العينات على وجود 4 من بين 45 سائق يتعاطون المخدرات، وقامت الحملة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي شملت تحرير محضر بالواقعة، هذا بجانب إرسال إخطار إلى النيابة للبدء في التحقيقات بالنسبة لتلك الواقعة.

هذا ضمن مجموعة من الإجراءات الأمنية التي قامت بها السلطات التابعة لمحافظة المنوفية، والتي تمثلت في قوات الأمن والمرور وكذلك الصحة، وجاء هذا من خلال الحملات التي تم تنظيمها بين السلطات الثلاثة والتي أسفرت عن تلك النتائج التي قمنا بعرضها من خلال المقال.

الجدير بالذكر أن تلك الإجراءات جاءت في ظل الحالة التي تمر بها البلاد، والتي تمثل في معاناة البلاد من قلة الأمن وإنتشار الفساد والمشكلات، وتحاول السلطات القضاء على ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات المماثلة.