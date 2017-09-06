مباحث التموين بالمنوفية تضبط 4 أطنان من المكرونة والأرز مجهولة المصدر

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تقوم مباحث التموين خلال الفترة الحالية بعدد من الحملات على منافذ بيع السلع الغذائية، ويأتي هذا في ظل إنتشار بيع العديد من السلع مجهولة المصدر، وجاء هذا مع ارتفاع نسبة الغش والخداع الذي يقوم بع التجار من أصحاب المنافذ سعيا لتحقيق المزيد من المكاسب.

ويتم هذا من خلال استغلال الوضع الحالي للسوق من ارتفاعات مستمرة في أسعار السلع ومعاناة السوق من غياب العديد من السلع الغذائية الأساسية والتي يحتاجها المواطنين بشكل يومي.

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حيث قام قسم مباحث التموين التابع لمحافظة المنوفية بمجموعة من الحملات المكبرة التابعة لمركز الشهداء، وكانت تلك الحملات من خلال مشاركة عدد من مفتشي التموين التابعين لمحافظة المنوفية.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد من القضايا التموينية التي وصلت إلى 59 قضية متنوعة، منها عدد من القضايا التي جاءت نتيجة عدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية في مجموعة من المحلات التجارية، وقد وصلت أعداد القضايا في تلك الحالة إلى 26 قضية.

هذا بجانب مجموعة من القضايا التموينية الأخرى التي تمثلت في عدم احتواء مجموعة من المحلات التجارية على شهادة صحية، ووصلت أعداد القضايا التموينية في تلك الحالة إلى 12 قضية.

بينما جاءت القضايا الأخرى التي ضبطتها الحملة خلال التفتيشات، تتمثل في عدم احتواء المحال التجارية على سجل تجاري خاص بها، ووصلت أعداد القضايا في تلك الحالة إلى 7 قضايا.

في حين أن التصريحات التي قامت بها الحملة بعد الإنتهاء، قد أكدت قيام الحملة بضَبط 4 أطنان من الأرز بالإضافة إلى أطنان من المكرونة وصلت أعدادها إلى 4 أيضا، والتي كانت مجهولة المصدر كما تم الإعلان خلال التصريحات.

هذا بجانب عدد من السلع الغذائية الأخرى التي تم العثور عليها والتي أكدت الحملة أنها غير معلومة المصدر، والتي كانت مخزنة ضمن مجموعة من السلع الغذائية في مركز الشهداء تحديدا في إحدى القرى التابعة لها وهي قرية كفر عشما.

ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن تستمر الحملات التموينية التي تقوم بها الوزارة، هذا في ظل الارتفاعات التي شهدتها نسبة انتشار مثل تلك المخالفات، والتي من المتوقع أن تنزل الضرر بالمواطنين.