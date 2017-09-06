قوات الأمن تقوم بإزالة 59 حالة تعدي على الأراضي في المنيا

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شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في حالات التعدي على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، وذلك من خلال البناء عليها وتحويلها من أراض زراعية إلى مباني.

الجدير بالذكر أن الارتفاع في نسبة التعدي على ممتلكات الدولة قد دفع الحكومة المصرية إلى شن العديد من حملات الإزالة والتي قد كثفت نشاطاتها خلال الفترة الأخيرة.

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وجاء هذا في ظل سعي الحكومة المصرية للتخلص من تلك التعديات والتي تم إقامتها مخالفة للقرارات الحكومية والحقوق التابعة للدولة على تلك الأراضي.

وقامت العديد من أجهزة الأمن بالتنسيق مع مجموعة من الوحدات المحلية التابعة للمِنيا وذلك لإتمام عدد من حملات الإزالة والتي وصلت أعدادها إلى 59 حالة تعدي في مركز ملوى.

حيث قام مأمور مركز شرطة ملوى، وهو العميد “عصام جمال” بإرسال إخطار إلى مدير أمن المنيا وهو اللواء “ممدوح عبد المنصف”.

وجاء هذا الإخطار مشيرا إلى توجيه عدد من الحملات الأمنية للقيام بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وممتلكات نهر النيل في دائرة مركز ملوى.

وقد أشار الإخطار أيضا ضرورة مشاركة قوات الأمن و إدارتي البحث في تلك الحملات و التي يجب أن تتم في أسرع وقت.

كما و تمكنت تلك الحملات التي تم توجيهها من تنفيذ عدد من عمليات الإزالة والتي وصلت أعدادها إلى 59 حالة إزالة، وجاءت تلك الحالات للحفاظ على الأراضي التابعة لنهر النيل وأملاك الإدارة الزراعية والري.

وأعلن مدير الأمن خلال التصريحات التي قام بها والتي تتعلق بالتّعديات التي يقوم بها المواطنين خلال الفترة الحالية على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، أن الوزارة ستقوم بشن العديد من الحملات المستمرة خلال الفترة القادمة وذلك للقضاء على المخالفات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة.

وأيضا للحفاظ على الأملاك التابعة للدولة من الأراضي الزراعية، هذا بجانب الإجراءات التي تتعلق بعملية تفعيل التواجد الأمني لتحقيق القانون خاصة في القضايا التي تتعلق بالتَعديات التي يقوم بها المواطنين على الأراضي الزراعية.

هذا في ظل الإجراءات الأخيرة التي قامت بها قوات الأمن لإزالة التعديات التي تمت على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة حفاظا على النيل وعدم التفريط فيه.