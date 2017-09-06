“المايوه الشرعي” يثير أزمة بين نزيلات الفنادق ووزارة السياحة

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يعد البوركيني أو المايوه الإسلامي للمحجبات هو بديل للمايوهات العارية، حيث انتشر استخدام هذه النوعية من المايوهات الشرعية في مصر في الفترة الأخيرة حيث ارتدته كافة النساء والفتيات المحجبات على الشواطئ سواء للنزول إلى مياه البحر أو للنزول في حمام السباحة في القرى والفنادق السياحية.

لكن قامت عدد من الفنادق والقرى السياحية في منطقة الساحل الشمالي والغردقة بمنع ارتداء المايوهات الإسلامية في حمامات السباحة وعلى الشواطئ وأثر هذا الموضوع جدلا كبيرا وواسعا إلى أن وصل صداه إلى مكاتب وزارة السياحة في محافظة القاهرة، ومواقع التواصل الإجتماعي.

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قامت العديد من الفنادق السياحية بمنع ارتداء البوركيني أو المايوه الشرعي للنساء أثناء نزول حمام السباحة، مما أدى إلى حدوث أزمة بين نزيلات هذه الفنادق وإثارة هذا الموضوع عبر مواقع الإنترنت ما بين مؤيد ومعارض لهذه الحادثة.

تلقت وزارة السياحة المصرية العديد من شكاوى النزيلات عن عدم السماح لهم بنزول حمامات السباحة في فنادق وقرى سياحية، حيث أن الوزارة هي صاحبة القرار في هذه المشكلة، حيث جاء على لسان رئيس قطاع المنشآت الفندقية عبد الفتاح العاصي الذي أكد عن قيام الوزارة في الوقت الحالي بالتحقيق فيها.

وأشار عبد الفتاح العاصي أن وزارة السياحة تؤكد على أنه لا يحث منع أي نزيل للفنادق والقرى السياحية من نزول حمامات السباحة في حال الالتزام بكافة التعليمات العامة بارتداء ملابس مناسبا أي كانت سواء مايوه أو بوركيني المهم أن تكون خامته مناسبة للسباحة، ولا يكون جلباباً أو جيبه تعيق السباحة.

كما أوضح عبد الفتاح العاصي أنه من الممكن للفنادق أن تخصص حمامات سباحة منفصلة للمحجبات التي ترتدي البوركيني، ليكون حل بديل لهم.

وبالفعل قامت غرفة أصحاب الفنادق بالخضوع إلى ضوابط النزول إلى حمام السباحة التي أصدرتها وزارة السياحة المصرية مع التزامها بعدم مخالفة هذه القرارات، إلا أن الغرفة نفت ما أعلنته في بيانها الأول من الالتزام بقرارات الوزارة، حيث أن أصحاب الفنادق لا يرضون بهذه الضوابط، بالإضافة إلى إعلانهم عدم الالتزام بها، حيث أعلنوا أن صاحب المنشأة السياحية من حقهم وضع أي ضوابط يرتضيها ويجدها مناسبة لإدارة منشأته.

كما أوضح عضو غرفة المنشآت الفندقية محمد المسعود أن هذه الأزمة المفتعلة لابد أن لا تزيد عن هذا الحد من التصعيد، فعلى المنشآت السياحية التي منعت من ارتداء المايوه الشرعي أن يوفروا لهم بديل، حيث انه ليس من حق أحد منع نزيل سياحي سواء مصري أو غير مصري من الاستمتاع بنزول حمام السباحة طالما أنه ملتزم بحدود حريته الشخصية.