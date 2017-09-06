“التموين” تعلن وقف مقررات الدعم لمن يسافر 6 أشهر

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أعلن وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة هشام كامل أنه تم عرض الأمر على مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو مدكور ليتم عملية تحديث نظام منظومة السلع التموينية بطريقة جديدة من خلال رؤساء مكاتب التموين ومديري إدارات التموين المختلفة ليتم تحديث إصدار حديث وجديد.

وأشار هشام كامل أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بتغيير نظام “سيستم” منظومة السلع التموينية لأكثر من مرة، وذلك تبعا لإجراءات الوزارة للحفاظ على أعلى درجة من درجات الأمان لمنع أي عملية التلاعب بمنظومة الدعم السلعي.

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وأوضح هشام كامل أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم السلعي، ليتم حذف أي حالات وفاة حديث لمستفيدين الدعم أو من قام منهم بالسفر إلى خارج البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر.

وأوضح هشام كامل أن أي مواطن مصري يسافر خارج جمهورية مصر العربية لأكثر من مدة ستة أشهر يسقط حقه في الاستفادة من الدعم السلعي عن طريق بطاقات التموين.

وأضاف هشام كامل أن تفعيل النظام الجديد لمنظومة الدعم السلعي ستكون عن طريق تسجيل البيانات الخاصة بكل فرد من أفراد الأسرة المستفيدة من الدعم السلعي عن طريق البطاقات التموينية الذكية التي فقدت أو تلفت ليتم استخراج بطاقات جديدة لهم ليستفيدوا منه في الفترة القادمة.

والجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بتقديم الدعم لأكثر من واحد وثمانين مليون مواطن مصري يستفيدون من دعم الخبز بينما يصل عدد المستفيدين من الدعم السلعي حوالي واحد وسبعين مليون مواطن مصري.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بدعم كل من السلع الغذائية المختلفة حيث يتم توفيرها لدى محال بقالة السلع التموينية ليتم اختيار المستفيد من الدعم بقيمة الدعم ليختار السلع التي تناسبه وتناسب احتياجاته دون فرض سلعة معينة عليه.

أما دعم الخبز تقوم المخابز التي تحتوي على ماكينات صرف دعم الخبز بإدخال البطاقة ليعرض عدد أرغفة الخبز التي سيحصل عليها المواطن المصري في الشهر ليقوم بعدها المواطن بسحب الخبز على حسب احتياجاته عن طريق بطاقات التموين الذكية.