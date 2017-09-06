وزارة الآثار: تصرح بعدم معرفتها عن صور السائحة البلجيكية العارية التي تم تداولها

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أكدت وزارة الآثار على أنها ليس لديها معرفة بما يخص صور السائحة البلجيكية العارية في الأهرامات ومعابد الكرنك بمدينة الأقصر التي تم تداولها .

كما قامت الوزارة بإضافة في بيان خاص بها مساء اليوم الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر لعام 2017، أن مثل تلك الصور يتم تداولها مرارا كل فترة بعدة صور، للعمل على الإساءة للآثار والسياحة المصرية وايضا الإهانة الكاملة للحضارة المصرية، كما أشارت الوزارة أن الصور التي تم تداولها أبيض وأسود حتى لا يتم تحديد التوقيت التي التقطت به، ومن الوارد أن تكون صور مفبركة وليست حقيقية ومن الممكن أن تكون قد تم التقاطها منذ وقت طويل واستحدث انتشارها مؤخرا.

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وأوضحت وزارة الآثار أن المناطق الآثرية لم يتم بها أي عمل جلسات تصوير من هذه النوعيه أو غيرها مطلقا، وأنها ليست لها أي علم بهذه الصورة التي تم نشرها.

وقد قامت إحدى السائحات البلجيكيات والتي تدعى “ماريسا بابين” بنشر صور لها وهي عارية في الأهرامات وفي معبد الكرنك في مدينة الأقصر، بقصد الترويج للسياحة في مصر.

وحسب ما ذكرته مجلة “نيوز بلاد” الهولندية، أن فتاة بلجيكية قد خضعت لإحدى جلسات التصوير عارية في منطقة الأهرامات الأثرية، وجلسة تصوير أخرى في منطقة الكرنك بمحافظة الأقصر، قبل أن يتم ضبطها من قبل كلا من شرطة السياحة والآثار.

وقد قالت الفتاة التي تدعى “ماريسا بابين” للصحيفة خلال هذا الاسبوع، انها قررت التقاط صور لها في مصر وخاصة بمنطقة الأهرامات، وقد قامت بالاتفاق مع صديق لها يحمل الجنسية الاسترالية يدعى جيسي، على أن يتم اللقاء بينهم في القاهرة وهو من الأشخاص الذين لديهم هوس بالحضارة الفرعونية، كما أضافت أنها قامت بتغطية جسمها العاري بوشم باللغة الهيروغليفية وصديقها هو من قام باقناعها بهذه الفكرة والتصوير في الأهرامات.

كما قالت أنها ذهبت إلى الأهرام وقد ارتدت جلابية طويلة وايشارب، وقاموا بالبحث عن مكان هادئ حتى اتمكن من خلع ملابسي والقيام بجلسة تصوير وأنا عارية، وقد وجدنا مكانا مهجورا بجانب الأهرامات وقام صديقى بالتقاط الصور لى وأنا عارية بين الصخور وايضا وانا فوق الحصان.

وقد كشفت أن هناك رجلين قد اكتشفوا بأمر التصوير وقاموا بتهديدهم باستدعاء الشرطة إلا أنهم قاموا بتغير موقفهم بعد الحصول على مبلغ من المال.

وقالت الفتاة إنها قامت بتكرار التجربة في معبد الكرنك ولكن هذه المرة تم القبض عليها من قبل الشرطة وهذا ما تم ذكره في تحرير المحضر.