“مركز الأزهر الإلكتروني” يصدر فتوى بخصوص الصلاة بحضرة الطعام

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أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فتوى بخصوص الصلاة في حضرة الطعام إذا كان الإنسان جائع ووضع أمام أشهى أنواع الطعام، فأجب المركز أن الأولى للإنسان في هذه الحالة أن يأكل أولا ثم يصلي.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الصلاة في حضرت الطعام والإنسان جائع تجعل ذهن الإنسان ينشغل بالطعام عن الصلاة ولا يخشع في صلاته الخشوع المطلوب حيث أن قلبه وعقله ملعقان بالطعام.

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وأعتمد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في فتواه على حديث أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها حيث قالت: “أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان”، واعتمد أيضا على حديث أخرى وهو: “إذا وضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصلاة، فابدءوا بالعشاء، ولا يعجلن حتى يفرغ منه”، حيث أنه حديث صحيح اتفق عليه كل من مسلم والبخاري.

واعتمد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على الحديثين في فتواه، وعليه فإن صلاة تكون مكروه في وقت الطعام، ولكنها كراهة لا تمنع من صحة صلاة الإنسان، حيث أن صلاته صحيحة مكتملة لجميع الأركان والشروط، ولكن نهي الحديث النبوي يحمل على الكراهة فهو ينفي كمال الصلاة لا نفي صحة الصلاة أي أن صلاة الإنسان في حضرة الطعام تكون صلاة غير كاملة ولكنها صحيحة.

والجدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حيث أنه يتبع هيئة الأزهر الشريف أعلن عن توفير خدمة الفتوى الإلكترونية عن طريق تطبيق اندرويد على التابلت والتليفون المحمول.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه يمكن لمستخدم التطبيق أن يرسل الموضوع الذي يحتاج فيه إلى رأي علماء الأزهر الشريف ليستفسر عنه ويتابع الرد من خلال التطبيق الذي بين يديه على الهاتف المحمول أو التابلت بالإضافة إلى أن التطبيق على نظام الأندرويد يتيح للشخص متابعة كافة الفتوى التي يقوم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بإصدارها.

ويتم تحميل إصدار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال متجر “جوجل” بالإضافة إلى إعلان الأزهر الشريف إلى أعداد تطبيقها للأنظمة الأخرى لبرنامج الفتوى، أصدر فتوى صحيحة لمن يريدها وبطريقة سهلة تواكب تطورات التكنولوجيا الحالية.