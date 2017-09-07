أخبار الطقس اليوم الخميس.. درجات الحرارة المتوقعة علي كافة محافظات مصر

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم الخميس حيث جاء أنه يتوقع أن يسود خلال ساعات اليوم طقس مائل للحرارة وذلك سوف يكون على أغلب مناطق السواحل الشمالية بالإضافة إلى مناطق الوجه البحرى ومحافظة القاهرة وتستمر حتى تصل إلى مناطق شمال الصعيد ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة على أغلب مناطق جنوب الصعيد وذلك في ساعات النهار وتنكسر موجة الطقس الحار ويصبح لطيف مع دخول ساعات الليل.

كما جاء أنه سوف تقل الرؤية الصباحية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على أغلب المناطق المتفرقة والمختلفة من اتجاه شمال البلاد كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على أغلب السواحل الشمالية وفيما يخص حركة الرياح من المتوقع أن يسود أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها على كلاً من مناطق جنوب سيناء بالإضافة إلى خليج السويس مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها هناك.

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وقد أعلن خبراء هيئة الأرصاد أنه بالنسبة إلى حالة البحرين فقد جاء أنه سوف يكون حركة الموج على المتوسط بالإضافة إلى البحر الأحمر سوف تكون معتدلة ثم تصبح مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين مترين إلى مترين ونصف وعن حركة الرياح المتوقعة جاء أنها سوف تكون سطحية شمالية غربية.

وقد أعلن خبراء الأرصاد عن درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة خلال اليوم الخميس على محافظات مصر:

القاهرة 24 33

بلطيم 24 29

مطروح 23 29

وسط الدلتا 24 33

الإسكندرية 25 30

الإسماعيلية 22 33

رأس سدر 23 33

نخل 19 31

السويس 23 34

السلوم 21 29

دمياط 24 29

العريش 23 31

رفح 22 31

نويبع 26 34

الطور 26 31

شرم الشيخ 28 37

سيوة 23 33

بور سعيد 25 29

طابا 23 33

كاترين 17 31

الفيوم 23 34

بنى سويف 23 34

المنيا 22 34

قنا 25 38

سوهاج 25 35

أسوان 27 40

شلاتين 28 38

ابو رماد 27 37

الأقصر 26 39

أسيوط 22 35

الغردقة 28 37

مرسى علم 29 36

أبوسمبل 27 39

الوادى الجديد 26 37

راس حدربة 26 36

حلايب 29 35.