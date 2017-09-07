“يوسف القعيد” يقدم للبرلمان مقترح بعنوان “جنيه من كل مواطن”

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صرح عضو مجلس النواب الكتاب يوسف القعيد إنه تقدم بمقترح إلى البرلمان المصري يفيد بجمع جنيه من كل مواطن مصري ليكون بديل عن المعونة الأمريكية بناء على ما تم إعلانه من إلغاء أو تأجيل جزء من المعونة إلى جمهورية مصر العربية لما يقارب من 290 مليون دولار أو ما يعادل 5.5 مليار جنيه مصري.

وأوضح الكاتب يوسف القعيد أن هذا الجنيه الذي سيتم جمعه من كل مصري سيكون تحت عنوان “جنيه من كل مواطن”.

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وأوضح وزير المالية المصري عمرو الجارحي أن الاقتصاد المصري في الوقت الحالي يسير بشكل جيدة بالإضافة إلى وجود حالة من التحسن في أداء الاقتصاد المصري، وأشار أن المعونة الأمريكية تعد شكل أو رمز ولكنه لا يشكل أي خطورة على اقتصاد الدولة المصرية.

وأوضح عمرو الجارحي أن جميع مؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية تعمل بشكل جيد في الوقت الراهن وهذا يدل على أننا نعمل في الاتجاه الصحيح.

والجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت خفض معونتها إلى جمهورية مصر العربية حيث قامت بتخفيض المعونة مبلغ مائة مليون دولار إلى جانب امتناعها عن صرف مائة وخمسة وتسعين مليون دولار أخرين في انتظار تحسن الأوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان في الدولة المصرية.

وأعلنت وزارة الخارجية استنكارها لقرار تخفيض المعونة الأمريكية لمصر، وأوضحت أن هذا الإجراء يعكس سوء تقرير لطبيعة العلاقات الدولية بين البلدين.

وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي يركس تيلرسون الذي وقع على قرار تخفيض المعونة لمصر عبر مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه أموال المعونة الأمريكية التي كان من المقرر إرسالها إلى جمهورية مصر العربية ستعود إلى الكونغرس في نهاية السنة المالية، ولكن ريكس تيلرسون طلب التحفظ على أموال المعونة بشكل منفصل إلى حين تظهر جمهورية مصر العربية بعض التقدم في أدائها حيال حقوق الإنسان وعمل المنظمات الغير تابعة للحكومة المصرية، حيث أن الولايات المتحدة غير راضية عن القانون المصري حيال الجمعيات الأهلية.

وأوضح الباحث السياسي مايكل مورجان أن توقيت تخفيض المعونة الأمريكية إلى جمهورية مصر العربية يثير العديد من التساؤلات خصوصا في ظل الموقف الحالي في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مقاطعتهم الاقتصادية لدولة قطر.