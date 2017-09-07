نظافة القاهرة تعلن عن منظومة جديدة للنظافة بالمعادى وغرامة على إلقاء القمامة

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أعلن رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، المهندس “حافظ السعيد”، رفع كل صناديق القمامة والمهملات من شوارع حى المعادى استعدادا لتنفيذ المنظومة المستحدثة للنظافة، والتي سوف تبدأ اعتبارا من يوم الجمعة القادم ، على أن تقوم فى الأساس اعتمادا على الجمع السكنى وعلى سيارات المكبس التي سوف تتوفر وتتواجد فى أماكن ثابتة، كما انها سوف تكون على ثلاث ورديات.

صرح المهندس “حافظ السعيد”، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، لإحدى الصحف اليومية، أن المنظومة الجديدة الغرض منها بصورة أساسية هو تحسين المستوى العام للنظافة فى جميع الشوارع المصرية والقضاء على “الفريزة”، الأفراد الذين يبحثون داخل مقالب القمامة وصناديق المهملات، مما يعيب المظهر العام للشارع المصري، وإهدار للجهد المبذول من قبل عمال النظافة.

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أشار رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إلى فرض غرامات مالية ما بين 200 لـ 2000 جنيه على كل فرد يلقى بعبوات أو أكياس القمامة فى الشوارع أو خارج الأماكن المخصصة لإلقاء القمامة، كما أشار إلى وجود عدد كبير من مشرفين يتمتعون بالسلطة والضبطية القضائية وظيفتهم العمل على ضبط المخالفين.

حذر المهندس “حافظ السعيد”، كل “البوابين” من القيام بإلقاء أكياس القمامة داخل السلال وعدم القائها فى الأماكن المخصصة لسير المواطنين فى الشوارع، وعدم تسليم أكياس القمامة لمسئولى الجمع السكنى، بأنه سوف يتم دفع غرامة مالية وتغريم سكان الوحدات السكنية، وذلك وفقا لبنود القانون.

استنادا إلى بنود القانون الخاص بالمنظومة الجديدة للنظافة، أنه سوف يتم توقيع الغرامة المالية التى حددها القانون على كل شخص لا يطبق القانون الذى فرضها المنظومة الجديدة للنظافة، ويقوم بإلقاء أكياس القمامة فى الشوارع أو إلقائها فى الطرقات التي يسير فيها المواطنين، كما ان إلقاء القمامة فى أى مكان غير مخصص لذلك الغرض سوف يؤدى إلى إصابة بعض المواطنين بالأمراض.

ساهم سكان منطقة المعادى بشكل كبير فى تطبيق خطة المنظومة الجديدة للنظافة، مما يشجع المناطق الأخرى على مستوى محافظات الجمهورية، حتى تعم النظافة وجمال المنظر كل الشوارع المصرية، كما أدى وجود عدد من المشرفين المسؤولين عن ضبط الأفراد المخالفين لخطة منظومة النظافة الجديدة.