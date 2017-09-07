“محافظة القاهرة” تتجاهل احتلال الباعة الجائلين لمنطقة كورنيش النيل

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احتل الباعة الجائلين ممشى منطقة كورنيش النيل بالكامل حيث استحوذوا على منطقة كوبر قصر النيل إلى منطقة كوبر أكتوبر بالإضافة إلى المنطقة الواقعة أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري وتمتد إلى كوبر 15 مايو.

احتل الباعة الجائلين منطقة كورنيش النيل بالكامل لتكون منطقة معداتهم التي تحتل كامل الممشى وكراسيهم والترابيزات التابعة لهم في وسط حالة من السكوت التام من قبل محافظة القاهرة بالإضافة إلى شرطة المرافق.

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واستاء العديد من المارة القاصدين منطقة الكورنيش للتنزه حتى أنهم حجبوا عن أعين المارة بمنطقة النيل، وتم منع الباعة الجائلين لجميع المارة من الاستمتاع بمنظر النيل الممتع المبهج في الليل، كما أنهم يقوموا بالبلطجة على المارة.

والجدير بالذكر أن في هذا الإطار فقد صرح محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد أن خلال شهر يوليو السابق لعام 2017، أن هناك تخطيط من قبل المحافظة ليتم تحويل منطقة ممشى كورنيش النيل إلى مشروع “شارع مصر 2” بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية المصرية.

وأضاف المهندس عاطف عبدالحميد أن مشروع شارع مصر 2 يحتوي على العديد من المشاريع الصغيرة للشباب المصري عن طريق عربات تقدم الطعام الجاهز وغيرها من مشروعات الشباب، في إطار مجموعة من القوانين والاشتراطات التي تحددها محافظة القاهرة.

وأعلن المهندس عاطف عبدالحميد أن مشروع “شارع مصر 2” سيتم إدارته من قبل شركة تكون متخصصة، لكن المحافظ لم يذكر أي شيء آخر بشأن هذه الخطة إلى الوقت الراهن.

وأشار عاطف عبد الحميد أن محافظة القاهرة قامت بإنفاق العديد من النفقات على منطقة كورنيش النيل إلا أن الباعة الجائلون احتلوا هذه المنطقة ودمروا أي مظهر حضاري لمنطقة النيل التي أنفقت عليها محافظة القاهرة مبالغ باهظة.

وأعلن المهندس عاطف عبدالحميد أن مشروع الممشى قامت محافظة القاهرة على تطويره بمبلغ يقدر بحوالي عشرين مليون جنيه مصري خلال المرحلة الأولى التي امتدت من منطقة كوبري قصر النيل إلى كوبر أكتوبر.

وأوضح المهندس عاطف عبدالحميد هناك توجيهات من قبل محافظة القاهرة للعمل على الاهتمام بمشروعات الشباب المصري ليتم تشجيعهم بالتعاون في إطار القانون ويحافظ على حياة المواطنين المصريين، وأضاف المحافظ أن الدخول إلى الممشى سيكون بالمجان.