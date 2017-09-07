“مستشار المفتي” يجيب عن حكم التعامل بالفيزا في الشراء أو النقود

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ورد إلى مستشار المفتي مجدي عاشور سؤال عن: ما حكم التعامل بالفيزا كارد سواء في الشراء أو في النقود؟

أشار مستشار المفتي مجدي عاشور أنه لفهم المسألة أن البنك يعطي فيزا كارد حيث تكون فيها حساب مالي، وبناء على هذا الحساب الشخصي يقوم البنك بإعطاء الشخص فيزا، فما هي؟ ينص التعامل مع الفيزا أنه في خلال 57 يوم يقوم صاحب الفيزا بشراء ما يحتاجه بدون فوائد.

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وأوضح الدكتور مجدي عاشور أنه بعد مرور السبعة وخمسين يوم يتم حساب الفوائد، فأشار أنه قبل السبعة وخمسين يوما قبل الفوائد يجوز التعامل بالفيزا كارد، وبعد مدة السبعة وخمسين يوما فإنه لا يجوز.

حيث أوضح الدكتور مجدي عاشور أن بعد مرور السبعة وخمسين يوم سيكون هناك شبهة حيث أن القرض الحسن حولته إلى قرض غير حسن، فلابد عدم فعل هذا.

وأشار الدكتور مجدي عاشور أن بعض البنوك في هذا الوقت أصبحت ماهرة حيث قالت أن انتهاجها لهذا الطريقة سيتم تحويل العملية من قروض إلى عملية بيع وشراء بعملية تقسيط، وليس قرض.

وأوضح الدكتور مجدي عاشور أنه لو تحول الأمر إلى عملية بيع وشراء دون أخذ فائدة من الشخص الذي يرد الشراء بعد مدة السبعة وخمسين يوم فستكون المسألة صحيحة وجائزة شرعا.

وأشار الدكتور مجدي عاشور أن قبل السبعة وخمسين يوما أو لمدة خمسة وخمسين تبعا للفترة التي تعطيه بطاقة الائتمان أو الفيزا يجوز التعامل به شرعا على اعتبار أنه قرض حسن، ونقول للبنك جزاك الله خيرا.

استئناف الدكتور مجدي عاشور حديثه أن بعد مدة السبعة وخمسين يوما لا يجوز التعامل به شرعا حيث أن به شبهة حيث سيتم التعامل بالفوائد وأخذ زيادة نقدية حيث أن كل قرض جر نفعا فهو ربا.

وأشار الدكتور مجدي عاشور أن في الفترة الحالية يتم استحداث من تعامل أهل البنوك مع المؤسسات الدينية في مصر وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية حيث أشارت عليهم بتصحيح الفعل من كثر التفاعل مع البنوك حيث أعربت البنوك إلى تقليب الأمر من قروض إلى عملية بيع بالتقسيط كأنك تشتري وكيل عن البنك في شراء هذا والبيع سيقوم بعملية بيعها لك فكل هذه إجراءات شكلية، وإذا توسطت السلعة فلا ربا.