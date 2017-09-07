معدل تأخر قطارات الصعيد لليوم يعادل 55 دقيقة

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تعرضت مصلحة السكك الحديدية خلال الفترة الأخيرة لعدد من المشكلات، والتي على رأسها تأخر حركة القطارات عن الموعد المحدد لها، وتزايدت تلك المشكلة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة إلى درجة أنها قد أغضبت الكثير من المواطنين والذين قاموا بتقديم العديد من الشكاوى خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت تلك الشكاوى نتيجة الأعطال المستمرة التي تصيب القطارات والتي تتسبب في تأخرها عن الموعد المحدد، الأمر الذي يتسبب في تعطيل المواطنين عن أعمالهم وإحداث العديد من المشكلات لهذا السبب.

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وقامت المصلحة خلال الفترة الأخيرة بالالتفات إلى تلك المشكلة والتي تعد من أكبر المشكلات التي تواجه المصلحة، وقاموا بالإهتمام بها من خلال إجراء المزيد من أعمال الصيانة المستمرة التي تأتي للقضاء على الأعطال وبالتالي تقليل نسبة تأخر القطارات عن المواعيد المحددة لها.

قام أحد المصادر التابعة للهيئة القومية للسكك الحديدية بالتأكيد على انتظام حركة قطارات السكك السكك الحديدية اليوم الخميس بالنسبة لجميع الخطوط، كما أضاف أيضا أن معدلات التأخير التي كانت تعاني منها مواعيد القطارات قد انخفضت بشكل ملحوظ أيضا.

وأضاف المصدر خلال التصريحات التي قام بها أن معدل التأخير الذي شهدته القطارات اليوم على خط الصعيد قد وصل إلى 55 دقيقة، في حين أن تأخيرات القطارات على الوجه البحري قد وصلت إلى مدة 25 دقيقة.

بينما بالنسبة لمعدلات التأخير التي مرت بها عدد من الضواحي الصغيرة و المسافات القريبة قد وصلت وفقا للتصريحات إلى 15 دقيقة.

وقد جاءت تلك التأخيرات التي مرت بها رحلات القطارات اليوم نتيجة مجموعة من أعمال الصيانة التي تقوم بها المصلحة على الخطوط، حيث تقوم الهيئة يوميا بأعمال الصيانة تلك بالنسبة لجميع الخطوط.

وتقوم الهيئة خلال الفترة الحالية بمراقبة جميع العمليات التي تتعلق بتشغيل القطارات، وتتم تلك الإجراءات من قبل الهيئة في ظل حرصها على تقديم أفضل خدمة بدون أية مشكلات من الممكن أن تواجه المواطنين وذلك بالنسبة للعائدين من أجازة العيد على وجه الخصوص.

جاء هذا خلال التصريحات الصادرة عن أحد الأعضاء التابعين للهيئة لتوضيح التغيرات التي طرأت على تلك المشكلة و التي تواجهها القطارات بشكل مستمر.