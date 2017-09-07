“الجريدة الرسمية” تصدر عددها 36 الذي يتضمن 12 قرار لرئيس الوزراء

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أصدرت رئاسة الجمهورية الجريدة الرسمية التي شملت على اثنى عشر قرار لرئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، وكانت محتويات العدد رقم ستة وثلاثين الصادر بتاريخ السابع من شهر سبتمبر الحالي لعام 2017، أولا: قرار رئيس جمهورية مصر العربية، وهو القرار رقم 58 لعام 2017 ينص بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة المرحلة الثانية بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي.

كما تضمن أيضا العدد على قرار مجلس الوزراء الصادر برقم 9 لسنة 2017 الذي ينص بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن “ماري كيرلس كمال حنين”، وهي من مواليد دولة فلسطين بتاريخ 9/ 5/ 1995 حيث أنها مصرية تبعا لجنسيه والدها، وتم إسقاط الجنسية المصرية عنها لتجنسيها بالجنسية الإسرائيلية دون ترخيص سابق.

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وتضمن أيضا العدد قرارات صادرة من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل منها القرار رقم 1600 لعام 2017 ينص على تخصيص الدور الأول العلوي في المجمع الاجتماعي التابع لقرية المسيد بمركز أبوحماد في محافظة الشرقية بالمجان ليتم استغلاله كعيادة طبية لخدمة أهالي القرية.

وقرار وزاري يحمل رقم 1601 لعام 2017 ينصر على تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة المصرية بالإضافة إلى تخصيص ما عليها من مباني تصل مساحتها إلى مائة وعشرين متر مربع بحوض الرمل في مركز أبو حماد التابع لمحافظة الشرقية بالمجان ليتم إقامة مكتب سجل مدني عليها.

وقرار وزاري يحمل رقم 1602 لعام 2017 ينص على تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة تصل مساحتها إلى ألف وستمائة وتسعة وثمانين متر مربع في زمام أبو طوالة التابع لمركز منيا القمح في محافظة الشرقية ليتم منحه بالمجان لضمها إلى مدرسة أبو طوالة الابتدائية.

كما تضمن العدد أيضا قرار وزاري برقم 1603 لعام 2017 ينص على تخصيص قطعة أرض تابعة للدولة بمساحة تصل إلى أربعمائة وخمسة وأربعين متر مربع في حوض الشرفاء المستجد في زمام قهبونة التابعة لمركز الحسينية في محافظة الشرقية على أن تمنح الأراض بالمجان ليتم توسعة مدرسة قهبونة الابتدائية.

كما تضمن العدد أيضا قرار وزاري يحمل رقم 1604 لعام 2017 على أن يتم تخصيص قطعة أرض تابعة للدولة بمساحة خمسة عشر قراط في ناحية أبو عمران التابعة لمركز كفر صقر الواقعة في محافظة الشرقية على أن يتم منح الأرض بالمجان لإقامة مدرسة فكرية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقرار وزاري أخرى يحمل رقم 1605 لعام 2017 ينص على تخصيص قطعة أرض تابعة للدولة تصل مساحتها إلى مائتين متر مربع واقعة في زمام ناحية بني هلال، بمركز منيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية على أن يتم منح الأرض بالمجان ليتم إقامة مدرسة للتعليم الثانوي.

وقرار وزاري يحمل رقم 1606 لعام 2017، ينص على تخصيص أرض تابعة للدولة بمساحة تصل إلى ألف ومائتين وستين متر مربع في قرية البراجيل في مركز ملوي التابعة لمحافظة المنيا على أن يتم منح الأرض بالمجان ليتم إقامة مدرسة إعدادية.

وقرار وزاري يحمل رقم 1607 لعام 2017 ينص على تخصيص قطعة أرض تابعة للدولة تصل مساحتها إلى أربعة آلاف ومائتين متر مربع في قرية ابا الوقف البلد في مركز مغاغة التابعة لمحافظة المنيا على أن يتم منح الأرض بالمجان ليتم إقامة مدرسة ثانوية فنية للبنات.

والقرار رقم 1608 لعام 2017 على أن يتم تخصيص قطعة أرض تابعة للدولة تصل مساحتها إلى ألف ومائتين وستين متر مربع في قرية أبشادات في مركز ملوي التابعة لمحافظة المنيا على أن يتم منحها بالمجان ليتم إقامة مدرسة ابتدائية عليها.

والقرار الوزاري الصادر برقم 1609 لعام 2017 ينص على تخصيص قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة تصل مساحتها إلى ألف وخمسين متر مربع في قرية دروة في مركز ملوي التابع لمحافظة المنيا على أن تمنح الأرض بالمجان ليتم إقامة مدرسة “عبدالباقي محمد محمد” عليها.

والقرار الوزاري رقم 1610 لعام 2017 ينص على تخصيص قطعة أرض تابعة للدولة تصل مساحتها إلى ألفين ومائة متر مربع في عزبة منيسي التابعة لقرية عطف حيدر في مركز العدوة التابع لمحافظة المنيا على أن الأرض بالمجان من أجل إقامة مدرسة إعدادية عليها تحمل اسم “مدرسة اللواء علي بريك”.