النائب العام يحيل بلاغ يتهم إسراء عبد الفتاح بالتحريض ضد الجيش للنيابة العسكرية

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أصدر النائب العام قرارا رسميا اليوم الخميس الموافق السابع من سبتمبر، بإحالة البلاغ المقدم ضد الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح إلى النيابة العسكرية، حيث كان قد تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ ضدها والذي وجه فيها اتهامات صريحة لها بالتحريض ضد الجيش المصري، حيث ذكر هذا البلاغ والذي يحمل الرقم 8133 لسنة 2017، أن الناشطة قامت بارتكاب واقعة تثير العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام بعد قيامها بنشر إحدى التغريدات الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الثالث من شهر يوليو للعام الميلادي الماضي 2016، وقد تضمنت التدوينة العبارات التالية: “هو مفيش حاجة هتحصل يوم 7 يوليو؟”.

وبعد ساعات قليلة من كتابة هذه التدوينة وقعت حادثة إرهابية في مدينة رفح بسيناء ضد الجيش المصري، حيث أشار البلاغ أن ما قامت بتدوينه على صفحتها الرسمية قد تحقق بصورة فعلية بعد وقوع هذا الحادث الأليم الذي أسفر عن مقتل العشرات من رجال القوات المسلحة، مما تسبب في غضب عدد كبير من متابعي تويتر ووجهوا إليها اتهامات صريحة بشأن أنها على علم مسبق بهذه الحادثة الإرهابية، وهو ما يوقعها تحت طائلة المساءلة القانونية، حيث أنه لا يمكن اعتبار أن التدوينة التي قامت بكتابتها من محض الصدفة، وبخاصة أنها تحقق فعليا.

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وتابع البلاغ، أنه عقب وقوع هذه الحادثة الإرهابية، قامت الناشطة بنشر عبارات تحريض ضد قيادات القوات المسلحة ووجهت إليهم اتهاما صريحا بأنهم هم المسؤولون عن مقتل الجنود في رفح وأنهم غير قادرين على حماية هؤلاء الجنود، مستنكرة في الوقت ذاته أن يكون تنظيم داعش الإرهابي هو المسئول عن تلك الواقعة، لافتة إلى أنه هناك ربطا بين هذا الحادث وقضية تيران وصنافير، حيث أكدت أن الهدف من هذه الواقعة هو تحويل مسار اهتمام الشعب المصري إلى الواقعة بدلا من قضية بيع الجزر للمملكة العربية السعودية.

كما طالب المحامي صاحب البلاغ بالتحقيق مع الناشطة فيما نسب إليها من اتهامات جاءت مذكورة في البلاغ المقدم ومنعها من السفر لحين انتهاء التحقيقات استنادا لما ينص عليه القانون المصري ووفقا لأحكامه.