“افرش بيتك” مبادرة جديدة تطلقها الجيزة بالتعاون مع المستثمرين لتجهيز الشقق السكنية

Advertisements

قامت محافظة الجيزة بإطلاق مبادرة جديدة تحت مسمى “افرش بيتك”، وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، بهدف توفير كافة المتطلبات الأساسية التي تحتاجها الشقق السكنية من أجهزة كهربائية وأثاث منزلي وأدوات منزلية مختلفة وغيرها من المتطلبات الأخرى المختلفة، بشرائح تتنوع ما بين الاقتصادي والفوق اقتصادي والمتميز والفاخر، بتكلفة منخفضة تقل عن تلك المتواجدة في الأسواق الخارجية، وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطوات التي تقوم بها المحافظة بهدف رفع المعاناة عن الكثير من أبناء الشعب المصري وتحديدا الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل وسط الارتفاع الكبير في الأسعار الذي تشهده الفترة الحالية وزيادة أسعار المنتجات والسلع بأنواعها المختلفة.

من جانبه أكد محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس الموافق السابع من شهر سبتمبر الجاري، أن الشركات المشاركة في هذا المشروع الجديد والمقرر إطلاقه خلال أيام سوف تقدم للمواطنين أسعار مميزة، وذلك للمساهمة في نجاح هذه المبادرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الشرائح المتاحة في المشروع تتناسب مع جميع الفئات المختلفة، حيث أنها تبدأ بالمستوى الاقتصادي وذلك بمتوسط تكلفة يصل إلى خمسة وستون ألف جنيه مصري، والشريحة الثانية وهى المستوى الفوق اقتصادي بمتوسط تكلفة يصل إلى 78 ألف جنيه مصري، أما الشريحة الثالثة فهي المستوى المتميز بمتوسط تكلفة تصل إلى 106 آلاف جنيه مصري، أما الشريحة الرابعة والأخيرة وهى المستوى الفاخر بمتوسط تكلفة يصل إلى 138 ألف جنيه مصري.

Advertisements

وأوضح، أنه تم إطلاق هذه المبادرة بهدف تقديم المساعدة للشباب في تأثيث وحدته السكنية الخاصة به بأسعار تتناسب مع إمكانياته المادية وقدرته الشرائية دون تحمله أعباء إضافية وسط غلاء المعيشة الذي بات عنوان الحياة حاليا.

وفى سياق متصل، أكد النقيب العام للمستثمرين، أنه قد تم التنسيق مع مجموعة من الشركات والمصانع التي تقوم بإنتاج الأدوات والأجهزة الكهربائية بأنواعها المختلفة حتى يقوم الشباب بالاختيار بين هذه الأنواع بما يراه الأنسب له، لافتا إلى أن من يرغب في الحصول على أشياء إضافية خارج هذه المبادرة سوف يتمكن من الحصول عليها بتكلفة منخفضة مقارنة بسعر السوق الخارجي.