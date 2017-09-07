رئيس البعثة الطبية للحج: ارتفاع وفيات الحجاج المصريين إلى 67 حالة

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قامت وزارة الصحة اليوم الخميس الموافق السابع من شهر سبتمبر بإصدار بيانا رسميا والذي أعلنت من خلاله عن وفاة أربعة حجاج مصريين جدد بالأراضي المقدسة ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 67 حالة، وفيما يتعلق بأسماء الوفيات، فقد أوضح رئيس البعثة الطبية للحج خلال تصريحات صحفية له، أن المتوفين هم: الحالة الأولى وهي المواطنة زينب على ابراهيم الربيعي والبالغة من العمر خمسة وستون عاما وهى من قاطني محافظة الإسكندرية وتتبع حج القرعة،وقد وافتها المنية في مستشفى النور التخصصي الكائن بمدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية.

أما الحالة الثانية فهو المواطن خلف عبد السميع عبد الكريم والبالغ من العمر ثمانية وستون عاما وهو من قاطني محافظة أسيوط ويتبع حج وزارة التضامن الاجتماعي، وقد وافته المنية بمستشفى النور التخصصي شأنه شأن الحالة السابقة، أما الحالة الثالثة فهي المواطنة صفاء حامد السيد عسكر والبالغة من العمر ثمانون عاما وهى من قاطنى محافظة الغربية وتتبع حج القرعة، وقد وافتها المنية بمستشفى الملك عبدالعزيز والتي تتواجد بمدينة مكة المكرمة بالسعودية، أما الحالة الرابعة والأخيرة فهو المواطن محمد غريب بدر سعد والبالغ من العمر ستة وستون عاما وهو من قاطني محافظة المنوفية ويتبع حج السياحة، وقد توفى نتيجة توقف في عضلة القلب والتنفس، حيث وافته المنية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

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وأوضح رئيس البعثة الدكتور أحمد الأنصاري، أن جميع حالات وفاة الحجاج المصريين بالأراضي السعودية جاءت نتيجة توقف في عضلة القلب والتنفس، لافتا إلى أن غرفة الطوارىء بالبعثة قد قامت باستقبال بلاغا يفيد بحالات الوفاة الجديدة، مؤكدا أنه يتم حاليا التواصل مع السلطات السعودية المختصة لاستئناف كافة الإجراءات الخاصة باستخراج شهادات الوفاة لكلا من الحالات الأربعة قبيل عودتهم إلى أرض الوطن

على الجانب الآخر يستمر مطار القاهرة الدولي في استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من الأراضي المقدسة عقب انتهاء المناسك الخاصة بالحج، حيث يستمر تفويج الحجاج حتى هذه اللحظة لحين عودتهم جميعا إلى الأراضي المصرية، وقد تم عمل كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة بالمطار لاستقبال هؤلاء الحجاج.