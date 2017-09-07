“الآثار” تعلن أن واقعة الفتاة البلجيكية العارية تعود إلى شهر إبريل الماضي

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صرح رئيس قطاع الآثار المصرية التابعة لوزارة الآثار الدكتور أيمن العشماوي، أن صور ماريسا بابين الفتاة البلجيكية العارية التي تعمل كعارضة للأزياء، التي تم تداولها عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم تصويرها في منطقة الهرم بالإضافة إلى صورها العارية في معبد الكرنك في محافظة الأقصر.

أوضح الدكتور أيمن العشماوي أن هذه الصور قديمة تعود إلى شهر أبريل السابق لعام 2017، حيث قامت شرطة السياحة والآثار في محافظة الأقصر بالقبض عليها ليتحرر لها محضر بهذه الواقعة كما تم أخذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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وأشار الدكتور أيمن العشماوي أن “ماريسا بابين” قامت بإعادة نشر صورها عبر حسابها الشخصي في موقع الفيس بوك بالإضافة إلى عرض صورها على مدونتها الخاصة “بلوجر” حيث شرح فيه كافة التفاصيل المتعلقة بواقعيتها وتحرير محضر ضدها من قبل شرطة السياحة والآثار المصرية التابعة لمحافظة الأقصر.

وأعرب الدكتور أيمن العشماوي عن غضبه الشديد حيال صور قديمة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها سواء من قبل وزارة الآثار المصرية أو من قبل شرطة السياحة والآثار، وهذا باعتراف من الفتاة ماريسا بابين نفسها منذ أكثر من خمسة أشهر مضت على مدونتها الخاصة في بلوجر، وشدد على رفض وزارة الآثار المصرية أي دعاية سياحة تقوم على مخالفة القيم المصرية وأخلاق هذا الشعب.

وأوضح الدكتور أيمن العشماوي أن في الوقت الراهن تقوم وزارة الآثار المصرية بتطوير منطقة الهرم حيث سيتم تخصيص منطقة للجمالة والخيالة في خارج المنطقة الأثرية لتكون تحت إشراف أمني من وزارة الداخلية المصرية للحد من السلوكيات السيئة التي يقوم بها بعض الزوار داخل المنطقة الأثرية.

وطلب الدكتور أيمن العشماوي من كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بتحري الدقة قبل نشر الأخبار في أي موضوع خاص بالآثار المصرية لما له من تأثير سلبي وسيء على حركة السياحة المصرية.

وأعلن الدكتور أيمن العشماوي عن قيام وزارة الآثار في الفترة الحالية بمحاولة اكتشاف مقبرة أثرية جديدة في محافظة الأقصر التي من المقرر الإعلان عنها يوم السبت القادم بحضور عدد من القنوات التليفزيونية المحلية والدولية.