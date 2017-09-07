“الأوقاف” توزع لحوم صكوك الأضاحي على مستحقيها في محافظات الجمهورية

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صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن عدد المصريين المستفيدون من صكوك الأضاحي لعام 2017 وصل عددهم إلى حوالي مليون ونصف مواطن مصري.

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية أن يكون نصيب كل أسرة مصرية من مستفيدين صكوك الأضحية المكونة من ثلاث أفراد يكون كيلوجرام من اللحم، والأسرة المكونة من أربعة أفراد يكون نصيبها اثنين كيلوجرام من اللحم.

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وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع عن قيام وزارة الأوقاف المصرية بتخصيص أوزان من صكوك الأضحية لكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية حيث سيكون نصيب محافظة سوهاج حوالي عشرين طن، وكذلك نصيب كل من محافظة أسيوط وقنا وبني سويف والمنيا لكل واحدة منهم حوالي عشرين طن.

وأشار الشيخ جابر طايع أنه تم تخصيص حوالي أربعة عشر طن من لحوم صكوك الأضحية لمحافظة أسوان، وعشرين طن من اللحوم لمحافظة الفيوم، وعشرين طن آخرين بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى تخصيص ثلاثة أطنان من لحوم صكوك الأضحية لمحافظة السويس، وحوالي أربعة طن من اللحوم لمحافظة جنوب سيناء، وخمسة عشر طن من اللحوم لمحافظة شمال سيناء، وأربعة عشر طن من لحوم صكوك الأضحية لمحافظة الإسكندرية، ثم تأتي محافظة القاهرة بنصيب خمسة عشر طن من اللحوم.

وأشار الدكتور جابر طايع أن هناك منافذ لوزارة الأوقاف ليتم توزيع لحوم صكوك الأضحية من خلالها وسيكون في محافظة القاهرة من أكبر منافذ التوزيع في مسجد الفتح بالإضافة إلى مسجد النور.

وأعلن مدير أوقاف محافظة الإسكندرية الشيخ محمد العجمي، أن أوقاف المحافظة قسمتها إلى حولي عشرة إدارات وهي إدارة الرمل، وإدارة محرم بك، وإدارة برج العرب، وإدارة العامرية، وإدارة غرب العامرية، وإدارة شرق العامرية، وإدارة وسط العامرية، وإدارة العجمي، وإدارة الجمرك، وإدارة المنتزه.

وأشار الشيخ محمد العجمي أنه تم تشكيل لجان تابعة للأوقاف في المساجد الكبيرة حيث أنها قامت بجمع قيمة صكوك الأضحية لتقوم المساجد أيضا بحصر أسماء الفقراء والمرضى والأرامل في محيط كل مسجد بالتعاون مع رؤساء الأحياء التابعين لمحافظة الإسكندرية لضمان وصول لحوم صكوك الأضاحي إلى مستحقيها.