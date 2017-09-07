القضاء الإداري يصدر حكم بطلان تعيينات النيابة الإدارية وعودة المفصولين

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قامت الدائرة 16 بقضاء استئناف المحكمة الإدارية للرئاسة، بتاريخ اليوم الخميس الموافق السابع من شهر سبتمبر لعام 2017، بقبول الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وذلك على الحكم الذي تم صدوره عن المحكمة الإدارية للرئاسة ، حيث صدر إلغاء التعيينات الخاصة بالنيابة الإدارية والتي تخص وظيفة كاتب رابع، والأمر بعودة المفصولين وممارسة أعمالهم من جديد.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، كما شارك في إصدار الحكم عدد من عضوية المستشارين منهم المستشار سعد مسعود محفوظ والمستشار شريف محمود فهمي بجانب المستشار خالد إبراهيم عبد الصمد بالإضافة إلى المستشار أحمد جلال إبراهيم والمستشار أحمد سعد البرعى رضا عطية سعفان والمستشار رئيس المجلس خالد محمد فتحى نجيب، ومفوض الدولة وائل السيد وسكرتارية عماد محمد، كما شارك كلا من سعيد حمودة وأحمد كمال بالإضافة إلى كلا من محمد فتح الله وشريف عواد.

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حيث قامت هيئة قضايا الدولة بتقديم طلب خلال الجلسة السابقة، إثبات طلب ترك الخصومة في الطعن المقدم والذي حمل رقم 7829، 7873 والمقامة ومرفوعة من عاطف فاروق علي، وهذا بصفته الرسمية باعتباره ولي أمر ابنته ياسمين.

حيث كانت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، وذلك برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عادل لحظي، قضت المحكمة بقبول الدعوى المقامة بوقف تنفيذ إجراءات إعلان النتيجة الخاصة بوظائف النيابة الإدارية، بعد أن تم إثبات مخالفتها لبنود الدستور والقانون، وقد قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه.

وقد جاء نص الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي مضمون الحكم تم إلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2016، والذي تم صدوره عن رئيس هيئة النيابة الإدارية والصادر بتاريخ السابع من شهر إبريل لعام 2016، الغاء مجردا على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجهة الإدارية الموكولة بالقرار بجميع المصروفات.

وقد أمرت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أن المشروع الدستوري قد تكفل تكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع، دون التفرقة والتمييز بين المواطنين، وجعل العمل حق وواجب وشرف تقوم الدولة بتكفله، وشغل الوظائف العامة يقوم على أساس الكفاءات، ودون تواجد أي وساطة، ولا تميز بين الأفراد.

كما أضافت حيثيات الحكم الصادر أيضا أن هيئة النيابة الإدارية قامت بالإعلان عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بتاريخ 26/12/2015 عن طريق التعيين بالعمل في محافظات الجمهورية، وطبقا أيضا لاحتياجات العمل الفعلية حيث أن الإعلان المعلن من قبل الهيئة يضم عدد من الوظائف الشاغرة.