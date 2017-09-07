مطار القاهرة الدولي يرفع حالة الاستنفار القصوى

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ورد أن سلطات مطار القاهرة الدولي قد أعلنت مساء اليوم أنها قد أصدرت أوامرها برفع حالة الاستنفار الأمني والاستعدادات القصوى داخل المطار ورفع درجة التأهب وسط قواتها بالإضافة إلى أجهزتها، وقد جاء أن هذه الاستعدادات قد جاءت فى إطار استعدادات البلاد لعودة السيد الرئيس “عبدالفتاح السيسي” من رحلته الأخيرة والتي كانت وجهته فيها إلى دولة فيتنام بعد أن انتهت جولته التي استغرقت طبقًا للجدول الموضوع فيها عدة أيام كما ورد أن رحلة السيد الرئيس قد شملت ايضًا زيارة خاصة إلى دولة الصين.

من جهة أخرى قد ورد أنه قد تم فتح استراحة رئاسة الجمهورية والتي توجد داخل المطار الدولي بالإضافة إلى إخلاء المواقف الخاصة بـ إنتظار السيارات والتي تكون قريبة من كبار الزوار بالإضافة إلى تلك التي تكون قريبة ايضًا من استراحة الرئاسة والخاصة ايضًا بعملية انتظار رجال الشرطة النظامية والخاصة بالشرطة السرية والتي توجد فى حرم وطريق الاستراحة والتي تكون وجهتها إلى شارع صلاح سالم كما ورد أنه قد تم تمشيط المنطقة الخاصة بها بالكلاب البوليسية المدربة بالإضافة إلى العربات الخاصة بعملية البحث عن المفرقعات عن طريق استخدام الأجهزة الإلكترونية.

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جدير بالذكر أنه بالنسبة إلى السيد الرئيس “عبد الفتاح السيسى” فى إطار رحلته الأخيرة قد قام بعمل زيارة سريعة إلى دولة الصين حيث تمكن سيادته من المشاركة فى فعاليات القمة التي انعقادها في الأيام القليلة الماضية والتي تضم دول تجمع البريكس كما أنه قد التقى في هذه الرحلة مع عدد من الرؤساء الموجودين والمشاركين في هذه القمة بالإضافة إلى كبار المسئولين والشخصيات الذي قد حرصوا علي المشاركة فى فعاليات القمة الموجودة حاليا ثم توجه سيادته بعد انتهاء هذه القمة إلى استكمال رحلته إلى فيتنام.

حيث ورد أن هذه الرحلة تعد أول زيارة من رئيس مصرى إلى هذه الدولة كما استعرض سيادته في هذه الرحلة بعض التطورات والأمور العامة والاقتصادية عندما التقى مع كبار مسئوليها من أجل أن يتم دعم التعاون الخاص بين البلدين.