“ضابط شرطة” يحاول عرقلة سير حملة إزالة التعديات على الأراضي بالمنوفية

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تقوم العديد من محافظات جمهورية مصر العربية برصد التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ليتم إزالة كافة التعديات وإزالة المخالفات الصادر بحقها أنها مخالفة لتحقيق سيادة الدولة، ومنع كافة المخالفات على الأراضي.

في هذا الصدد أعلن محافظ المنوفية هشام عبدالباسط عن قيام المحافظة بإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية الموجودة داخل المحافظة في يوم الخميس الموافق السابع من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017، ليتم إزالة جميع المخالفات الصادر بحقها أنها مخالفة.

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حيث ترأس الحملة محافظ المنوفية الدكتور هشام عبدالباسط وبصحبته مدير أمن محافظة المنوفية لتعد بذلك أكبر حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية تشهدها محافظة المنوفية بكافة مراكزها العشرة وتدعم هذه الحملة قوة كبيرة من الأمن، حيث تعمل على تأمين عمل الحملة من الناحية الأمنية.

وكان عمل الحملة يستفد إزالة حوالي أربعة وثمانين حالة تعدي على الأراضي الزراعية في مختلف مراكز محافظة المنوفية ليتم تنفيذ بطريقة فورية حيث تم رصد هذه المخالفات في رابع أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الرابع من شهر سبتمبر الجاري.

وأثناء قيام حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وبالتحديد في مركز شبين الكوم تعرض لعمل الحملة أحد من المواطنين لعرقلة سير الحملة على إزالة تعدي والده على الأراضي الزراعية وتبين بعدها أنه ضابط شرطة حاول استغلال منصبه لمنع الحملة من إزالة مخالفة والده.

ونجح حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية العاملة في محافظة المنوفية من التصدي له لاستئناف عملها وتم إزالة المخالفة، وبعد ذلك تم تحويله إلى التحقيق في واقعة محاولة التصدي لعمل العمل وعرقلتها عن أداء واجبها.

كما قرر محافظ المنوفية الدكتور هشام عبدالباسط إحالة كل من رئيس الوحدة الزراعية ورئيس الوحدة المحلية في الخطاطبة إلى النيابة العامة مع إيقافهم عن العمل لمدة تصل إلى ثلاثة أيام.

وتبين تورط كل من رئيس الوحدة الزراعية بقرية الخطاطبة مع رئيس الوحدة المحلية مع موظف عامل بالوحدة لمحاولة عرقلة عمل حملة إزالة التعديات الصادر بخصوصه، حيث افتعلوا مشاجرة مع القوات الأمنية الخاصة بحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال عملها في إزالة التعديات.