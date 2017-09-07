بالفيديو... إخلاء شواطئ رأس البر من المصطافين وإعلان حالة الطوارئ

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تعتبر مدينة رأس البر من المناطق الساحلية التي تحظى بإقبال كبير فى موسم الصيف من المصريين وبالخصوص في الشهور التي ترتفع بها درجة الحرارة، وقد شهدت مدينة رأس البر في هذا الموسم من العام إقبال كبير وغير مسبوق من المصطافين من الساعات الأولى من الصباح وحتى الساعات المتأخرة من الليل، وهذا ما تتطلب من جهاز شاطئ رأس البر عمل استعداد مكثف تحسبا لأي أمر غير متوقع ، لضمان الحفاظ على المصطافين، بجانب توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المصطافين على الشاطئ، ورغم هذا الإقبال الكبير لمدينة رأس البر فقد قامت محافظة دمياط بإعلان عن حالة الطوارئ لأول مرة فى موسم الصيف، حيث تم إخلاء فوري شواطئ رأس البر من المصطافين وهذا بسبب ارتفاع غير مسبوق في الأمواج وتواجد العديد من الدوامات في المياه التي تقوم بسحب المواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية برأس البر بالإعلان اليوم الخميس فى محافظة دمياط عن حالة الإستعداد القصوى كما تم إخلاء جميع الشواطئ من المصطافين بسبب ارتفاع الأمواج الشديد كما أن هناك الكثير من عمليات السحب للمصطافين وذلك بسبب انتشار الدوامات في البحر وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى خلال موسم الصيف هذا العام.

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وقد قام الدكتور إسماعيل طه محافظ محافظ دمياط تلقي إخطار رسمي من قبل رئيس مجلس مدينة رأس البر محسن عزيز ، ويفيد هذا الإخطار بأن رأس البر تتعرض لحالة غير مسبوقة من إرتفاع الأمواج الشديد كما أن البحر ينتشر به الدوامات، وقام محافظ دمياط بإصدار قرار فوري باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمصطافين فى منطقة رأس البر والإعلان عن حالة الطوارئ.

والجدير بالذكر أن قائد فريق الإنقاذ وشواطئ رأس البر أحمد بدر، قد قام بالنصح بضرورة إخلاء شواطئ رأس البر من المصطافين تماما، بعد أن تم حدوث تكرار حالات سحب المياه للكثير من المصطافين والذين قد تم إنقاذهم من الغرق، وبالفعل قد انطلقت صفارات الإنقاذ تقوم بتحذير المصطافين كما قام عدد من السيارات بمكبرات على الشواطئ تحذر من النزول إلى المياه وتطلب إخلاء الشواطئ الفورى وهذا للحفاظ على سلامتهم.