قرار عاجل بإخلاء شواطئ رأس البر من المصطافين.. تعرف على الأسباب وراء ذلك

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يعد مصيف رأس البر بدمياط واحدا من أشهر المصايف التي يقصدها قطاع كبير من المواطنين، لما يتمتع به من العديد من المزايا والتي يأتي في مقدمتها انخفاض التكلفة الخاصة بقضاء يوما أو حتى أسبوعا داخل المصيف مقارنة بغيره من المصايف الأخرى مثل مصيف الاسكندرية والساحل الشمالي وغيرها، حيث ترتفع تكاليف قضاء العطلة الصيفية في هذه المصايف بالشكل الذي قد لا يتناسب مع الإمكانيات المادية للغالبية العظمى من الأشخاص وبخاصة أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار.

وفى إطار الحفاظ على سلامة المواطنين وتوفير الحماية لهم من أي خطر قد يشكل تهديدا على حياتهم، أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر اليوم الجمعة الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجاري رفع حالة الطوارىء، كما قامت بإخلاء كافة الشواطئ الموجودة في المدينة من جميع المصطافين وذلك للمرة الأولى خلال الموسم الحالي استنادا على بعض الأسباب الرئيسية الهامة والتي يأتي على رأسها، تزايد ارتفاع الأمواج بصورة كبيرة، بالشكل الذي قد يشكل خطرا على حياة المصطافين، فضلا عن تزايد انتشار الدوامات في البحر، وغير ذلك من أسباب.

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وقد طالبت الوحدة من كافة المواطنين بعدم النزول في مياه البحر خشية تعرض حياتهم للخطر لإمكانية تعرضهم للغرق نتيجة الأسباب السالف ذكرها، كما ناشدت المواطنين أيضا بضرورة توخي الحيطة والحذر، لافتة إلى أنها قد قامت باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات، حيث قامت بنشر فرق الإنقاذ على الشواطئ المختلفة للمدينة، كما قامت برفع حالة الاستعداد القصوى استعدادا لأي حادث طارئ من شأنه أن يحدث وحتى تقوم بالتعامل معه على نحو سريع للغاية.

كما طالبت الوحدة من المواطنين ضرورة الالتزام بتنفيذ ما تقوم بإصداره من تعليمات حرصا على سلامتهم وعدم تعرضهم للغرق، وقد أثار هذا الأمر حالة من الاستياء والغضب الشديد بين الكثير من المصطافين وخاصة أن البعض منهم قرر الذهاب إلى مصيف رأس البر بعيدا عن المصايف الأخرى التي تنتشر بها قناديل البحر، والتي ظهرت بكثرة في الفترة الحالية ومنعت الكثير من الأشخاص من الاستمتاع بالعطلة الصيفية.