وزارة الصحة: ارتفاع وفيات الحجاج المصريين بالأراضي السعودية إلى 69 حالة

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أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا رسميا اليوم الجمعة الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجاري، والذي كشفت من خلاله عن الحصيلة النهائية وفيات الحجاج المصريين بالأراضي المقدسة حتى هذه اللحظة، والتي وصلت إلى تسعة وستون حالة، عقب وفاة حالتين جدد وافتهم المنية مساء أمس الخميس الموافق 7 سبتمبر.

وقد قام رئيس بعثة الحج الطبية بالإعلان عن الأسماء الخاصة بحالات الوفاة الجديدة، وهم: الحالة الأولى المواطن أحمد عطية محمد الفرحاتى والبالغ من العمر ثمانية وستون عاما وهو من قاطنى محافظة القاهرة ويتبع حج القرعة، وقد وافته المنية في مستشفى عرفات بمدينة مكة المكرمة بالسعودية إثر تعرضه لتوقف فى عضلة القلب والتنفس، أما الحالة الثانية فهي المواطنة فوزية السيد محمد الرفاعي، وبالنسبة لعمرها فهي تبلغ أربعة وستون عاما وهى من قاطنى محافظة الدقهلية وتتبع حج وزارة السياحة المصرية، وعن سبب الوفاة فقد توفت نتيجة توقف بعضلة القلب والتنفس، حيث وافتها المنية بالمدينة المنورة.

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وأكد رئيس البعثة الدكتور أحمد الأنصاري خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أنه قد تم استقبال بلاغا يفيد بحالات الوفاة، وتم على الفور التعامل معها وإخطار السلطات السعودية المختصة في إطار التنسيق معها لاستخراج شهادات الوفاة الخاصة بالوفيات وغيرها من الإجراءات الأخرى اللازمة قبل عودتهم إلى الأراضي المصرية.

على الجانب الآخر، كان قد استقبل مطار القاهرة الدولي مجموعة من الحجاج الفلسطينيين القادمين من المملكة العربية السعودية بعد انتهائهم من أداء المناسك الخاصة بفريضة الحج لهذا العام، وقد تم استقبالهم بإحدى صالات المطار التى كلف وزير الداخلية بتخصيصها لهم بهدف تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها هؤلاء، حيث كان قد أصدر الوزير توجيهات بالعمل على تقديم جميع التسهيلات الممكنة لهم وتيسير كافة إجراءات الوصول.

الجدير بالذكر أن عدد هؤلاء الحجاج الذين تم استقبالهم في المطار بلغ حتى هذه اللحظة 495 حاج تقريبا، ومن المنتظر أن يتم نقلهم إلى معبر رفح البري وذلك بإشراف من الجهات المختصة، من جانبهم أعرب الحجاج الفلسطينيين عن تقديرهم للجهود الكبيرة التى قامت بها مصر بعد التسهيلات التي لمسوها وحسن المعاملة التي ابدتها سلطات المطار.