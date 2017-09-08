أخبار الطقس اليوم الجمعة.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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أخبار الطقس اليوم، جاء فى بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع السادة خبراء هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص أحوال الطقس خلال اليوم الجمعة أنه سوف يسود على أغلب الأنحاء طقس مائل للحرارة وذلك سوف يكون على كافة السواحل الشمالية بالإضافة إلى الوجه البحري ومحافظة القاهرة وتمتد حتى تصل إلى شمال الصعيد، كما ورد أنه سوف ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على جنوب الصعيد وذلك في ساعات النهار ثم تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس لطيف مع دخول ساعات الليل.

كما ورد في بيان هيئة الأرصاد أنه سوف تقل الرؤية في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على عدد من المناطق المتفرقة والمتفرقة من مناطق شمال البلاد، كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على أغلب السواحل الشمالية من البلاد، وعن حركة الرياح المتوقعة من المقرر أن يكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركتها على أغلب مناطق خليج السويس مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية هناك ويؤدي إلى اضطرابها.

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أما بالنسبة إلى حالة البحرين فقد جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه فيما يخص البحر المتوسط والبحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة ثم ترتفع حركة الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية.

وقد جاء فى أخر أخبار الطقس اليوم الصغرى العظمى المتوقعة على محافظات ومدن مصر أن درجات الحرارة اليوم الجمعة سوف تكون كالتالي:

القاهرة 22 33

وسط الدلتا 22 33

مطروح 23 29

العريش 20 32

الإسكندرية 24 30

بلطيم 24 30

نخل 16 33

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

السلوم 19 28

سيوة 22 32

كاترين 16 35

الطور 25 31

رفح 20 31

الإسماعيلية 21 34

شرم الشيخ 27 36

السويس 22 34

رأس سدر 24 35

المنيا 23 34

نويبع 26 35

طابا 21 33

الغردقة 26 36

مرسى علم 28 35

أسيوط 21 35

الفيوم 23 34

بني سويف 23 33

سوهاج 24 36

راس حدربة 26 37

الوادي الجديد 24 36

أسوان 26 40

أبوسمبل 25 39

قنا 25 39

الأقصر 25 39

أبو رماد 27 38

شلاتين 28 39

حلايب 29 37.