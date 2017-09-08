الإدارة المركزية بالمنطقة الحرة فى الإسماعيلية تعلن عن 7 آلاف فرصة عمل فى المشروعات الجديدة

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قام السيد اللواء ياسين طاهر، والذي يشغل منصب محافظ الإسماعيلية، مؤخرًا بالإعلان عن المخطط العام لعدد من المشروع الجديدة والتي تختص فى عملية تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري بالإضافة إلى رفع دور الخدمات المقدمة في المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، حيث ورد أن هذا المخطط من المتوقع أن تصل جملة تكلفته طبقًا الحسابات والسجلات المقدمة إلى نحو ما يزيد على 50 مليون جنيه على أن يتم تصميمه عن طريق تقديم دعم خاص من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ورد أن السيد محافظ الإسماعلية قد كشف عن هذا المخطط خلال لقائه الذي جري مؤخرًا مع عدد من أعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة وتم ذلك برئاسة السيد سالم، والذي يعمل في منصب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، كما حضر هذا اللقاء الهام الأستاذ محمد عبد السلام الصيرة، والذي يعمل كسكرتير عام فى محافظة الإسماعيلية ، بالإضافة إلى مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، المهندس أسامة عبد العزيز.

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وقد جرى خلال انعقاد هذا اللقاء، أنه قد تم استعراض عدد من المشروعات الجديدة بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذى الخاص بمشروع مجمع الورش الحرفية والذي قد سبق وتم الإعلان عن بدء العمل فيه وأنه سوف يتم إنشاؤه في المنطقة كما تم متابعة ما تم من هذا المشروع على أرض الواقع وما تم تنفيذه من إجراءات حتى الآن.

ورد أن السيد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية قد أعلن في تصريحاته الأخيرة إنه قد تمت موافقة مجلس الإدارة بشكل نهائي على إقامة عدد من المشروعات الضرورية والهامة في المنطقة والتي تضم 9 مشروعات استثمارية جديدة كما جاء أنه سوف تصل جملة تكلفة هذه المشروعات الاستثمارية الجديدة إلى نحو 56 مليون دولار أمريكي كما أنه سوف تتيح هذه المشاريع عند البدء فيها فرص عمل كثير للشباب حيث بلغ تقدير هذه الفرص إلى نحو 7 آلاف فرصة عمل جديدة، ليترتب علي ذلك بلوغ عدد المشروعات الاستثمارية التي تتبع المنطقة الحرة في ذلك الوقت حوالي 77 مشروعا.