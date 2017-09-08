رويترز: مصر تحجب موقع هيومان رايتس ووتش بعد يوم من نشره تقرير عن التعذيب المنهجي في السجون المصرية

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أعلنت وكالة رويترز خلال تقرير لها نشرته اليوم عن قيام الحكومة المصرية بحجب موقع هيومان ووتش، وأكدت أنها حاولت دخول الموقع ولكن المحاولة باءت بالفشل في نهاية يوم الخميس الماضي، الجدير بالذكر أنها ذكرت أن هذا القرار الخاص بحجب الموقع قد جاء بعد قيام الموقع بنشر تقرير يعلن خلاله قيام السجون المصرية بتعذيب المتهمين بشكل ممنهج.

بينما جاء الرد على القرار الذي نشرته رويترز من قبل المسؤولين في الوزارات أن تلك ليست سوى اتهامات باطلة، وأضافوا أن الهدف من هذا القرار هو تشويه سمعة البلاد و إحداث البلبلة بينما لم يعرب أحد من المسؤولين عن الأسباب التي دفعتهم إلى حجب الموقع و اتخاذ مثل هذا القرار.

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حيث اصدرت وكالة رويترز اليوم تقرير تشير فيه بقيام الحكومة المصرية بحجب موقع هيومان ووتش المعني بحقوق الإنسان، وقد جاء هذا القرار بعد يوم من قيام الموقع بنشر تقرير يشير فيه أن السجون المصرية تقوم باتباع عملية التعذيب المنهجي.

وأضافت رويترز في التقرير الذي نشرته اليوم أنها قد حاولت يوم الخميس الماضي الدخول إلى الموقع ولكن محاولتها باءت بالفشل.

في حين أن بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أصدرته و الذي قامت خلاله بالرد على هذا التقرير، قد جاء ليعلن أن الهدف من هذا التقرير هو تشويه سمعة البلاد، كما أضاف أن هذا التقرير الذي تم نشره قد تجاهل ما وصلت إليه البلاد خلال الفترة الأخيرة من مراحل متقدمة فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان.

في حين أن تصريحات “أحمد زايد” وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قد جاء ليعلن إعتبار الوزارة هذا التقرير الذي قدمته رويترز اليوم بمثابة حلقة جديدة من الحلقات التي تقوم بشكل متعمد على استهداف وتشويه سمعة البلاد.

كما أضاف أيضا خلال التصريحات التي قام بها أنه من المعروف أن تلك المنظمة معروفة بانحيَازها والتعبير عن المصالح التي تقوم بتمويل تلك المنظمة، وأنه لا يجب الالتفات إلى مثل تلك التقارير التي يتم إصدارها فقط لتشويه سمعة البلاد وإحداث البلبلة و نزع الأمن في المنطقة، هذا وفقا لتصريحاته.