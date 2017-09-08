تأجيل زيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية بسبب حوادث القطارات

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خرجت بعض التصريحات في الأيام السابقة معلنة عن وجود زيادة جديدة في أسعار تذاكر القطارات وعلى هذا ورد أنه قد أكدت بعض المصادر الخاصة من داخل وزارة النقل والمواصلات في أحدث تصريحاتها بهذا الشأن فى إطار سعيها إلى طمأنت المواطنين في مصر أن الاتجاه الجديد الخاص بالوزارة وخططها القادمة لا يدخل من ضمنه زيادة أسعار التذاكر على القطارات وتحديدًا القطارات الخاصة بالدرجة الثالثة في مصر.

كما جاء في التصريحات أنه لم يتم رفع أسعار التذاكر على بعض خطوط السكك الحديدية، حيث تم تأجيل اتخاذ هذا القرار من قبل السكة الحديد بشكل مؤقت حتي تستقر بعض الأمور الأخرى.

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وقد ورد أن المصدر الخاص بالسكة الحديد قد اعلن في آخر تصريحاته الصحفية إن عملية الإلغاء فكرة رفع أسعار تذاكر القطارات في بعض الخطوط والدرجة الثالثة منها جاء نتيجة الحوادث الأخيرة التي قد انتشرت بشكل كبير في القطارات وراح ضحيتها العديدين والذي فتحت باب العديد من المشاكل الأخرى داخل الوزارة سواء التي تخص قائدين القطارات أو القطارات الحديدة نفسها.

قامت هيئة السكة الحديد بالعمل على تغيير أسلوب التعامل المعتاد منها مع عملائها من السكك الحديدية كما عملت علي تغيير الخطة المتبعة من قبلها والخاصة بعملية زيادة الأسعار على التذاكر ووجهت طاقتها إلى وضع خطة جديدة لكي تتمكن من خلالها إلى رفع الكفاءة المطلوبة والتي تقدمها الهيئة وأن هذه الخطة من المقرر لها أن تستهدف أولا للقضاء أو تقليل عمليات الحوادث وتلافي الأسباب التي من شأنها وقعت عدد من قطاراتها ضحيتها وأن يتم خفض هذه الأسباب إلى الحد الأدنى لها.

أشار المصدر ايضًا إلى إلى أنه قد تقرر تأجيل زيادة الأسعار علي تذاكر القطارات أو اتخاذ قرار جديد بشأن تعديلها لن يطول كثيرا، وأن الهيئة عازمة علي دراسة هذا القرار من جديد مع بداية عام 2018.