وزير الأوقاف يبين كيفية بناء الإمام العصري

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قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في بيان له اليوم الجمعة الموافق الثامن من شهر سبتمبر لعام 2017، على ان الوزارة تقوم بالاهتمام ببناء الإمام العصري، والذي يكون عالم ومفكر ومبدع ومتقن، كما أنه يكون دائما مجدد مستنير، عن طريق الالتزام ببرامج تكون أكثر عمقا وتجديدا وتكوينا وذلك من خلال التدريس على يد علماء مفكرين لديهم الخبرة بتخصصات مختلفة ومتنوعة كما أن لديه الفكر فى القضايا المحيطة حيث يصبح الإمام لديه القدرة على فهم قضايا التجديد وعلى استعداد واستيعاب لها، ويتم التعامل معها بكل حنكة وحكمة وتميز وواقعية، مع إعطاء المنح لتشجيع وإمكانية استمرار النجاح والتميز.

كما قام وزير الأوقاف بالتوضيح أن الإمام العصري المتميز يقوم باجتياز ما يقرب من 800 ساعة تدريبية وتثقيفية في مجالات الفقه وبخاصة الأجزاء التي تتعلق بفقه العلاقات، والمعاملات والأسرة الخاصة بالمواريث، كما يقوم باجتياز تدريبات خاصة بقضايا الفقه المعاصر والمعاملات المالية والقضايا المستجدة والتي تتشكل في التأمين و الصكوك والأسهم والسندات والتي تختص بمعاملات البورصات والاستنساخ وما يختص بالموت الإكلينيكي، وايضا نقل وزراعة الأعضاء وعلوم القرآن الكريم والحديث وأيضا مجالات تصحيح المفاهيم الخاطئة، بالإضافة إلى تفكيك مقولات الفكر المتطرف، بجانب الموضوعات المتعلقة بالسيرة النبوية والتاريخ والحضارة الإنسانية واللغة العربية قواعد وأساليب تطبيقات بجانب علوم النفس والاجتماع.

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كما أشار الوزير إلى أن البرامج المدروسة تهتم كثيرا بمفاهيم الأمن القومي، و غريزة الانتماء الوطني، والتحديات المعاصرة التي تواجهها الدولة بجانب محاولات إفشال الدول، وآليات المواجهة، والعمل على تنمية الموارد البشرية، وآليات التواصل الاجتماعي والإعلامي بجانب التعرف على علوم الاقتصاد والسياسة والبحث عن المدارس الفكرية قديما وحديثا، بجانب العمل على نشر ثقافة السلام والتعايش السلمي بين البشر وفي اللغة الأجنبية إضافة إلى التدريب الميداني والتواصل المؤسسي وهذا ما يتطلب من الإمام دراسة مايقرب مائة ساعة دراسية.

وقام وزير الأوقاف بلفت الانتباه حول أن هناك عقد امتحان خاص في نهاية كل محور تدريبي من تلك المحاور، كما ان لا يسمح بمن قام بالرسوب في مستويين من البرنامج، أما من يقوم بالتعثر في امتحان واحد يعقد له امتحان خاص في نهاية دورة البرنامج التدريبي.