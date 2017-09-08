تعرف على الخطوات للعلاج على نفقة الدولة

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يقوم الدستور المصري بإلزام في مواده، أن الدولة متمثلة في الحكومة الخاصة بها، بجانب وزارة الصحة و السكان، وهو ما تقوم الدولة بالسعي إلى توفيره بالنسبة للمواطنين،من خلال مكتب العلاج الخاص على نفقة الدولة بوزارة الصحة.

حيث أننا من خلال موقعنا مصر 365 سوف نوضح لزوار موقعنا في سطور، الخطوات التي تعطيك الحق في العلاج على نفقة الدولة والأوراق المطلوبة لذلك واليكم.

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أولا:الأوراق المطلوبة حيث أنه يجب على المريض الذي يرغب في التقدم للعلاج على نفقة الدولة، أن يقوم بإحضار الأوراق التي سيتم ذكرها للحصول على هذه الخدمة من الدولة، وهي تتمثل في الآتي ” صورة من بطاقة الرقم القومي للمريض الذي يرغب فى الحصول على الخدمة، أصل تقرير لجنة ثلاثية يكون معتمد ومختوم من مستشفيات تقديم الخدمة، وتقرير طبي من جهة حكومية”

الخطوات التي يجب على المريض الذي يرغب في الحصول على الخدمة اتباعها للوصول إلى الخدمة بطريقة صحيحة:

يقوم المريض بالتوجه مباشرة إلى إحدى المستشفيات الحكومية التي تقدم خدمة العلاج على نفقة الدولة، و يتم توقيع الكشف الطبي الكامل على المريض.

في الخطوة الثانية يقوم مكتب العلاج على نفقة الدولة المتواجد في المستشفى بتحرير استمارة لجنة ثلاثية للمريض، ويتم ختمها واعتمادها بخاتم المستشفى الرسمي، والقيام بإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمريض بالملف الذي تم تحريره ووضع أي أبحاث تدل على المرض الذي يعاني منه.

يقدم المريض أو أحد أقاربه من الدرجو الأولى بالعمل على تقديم الأوراق الخاصة به إلى مقر الإدارة بالحي السادس والمتواجدة بمدينة نصر، لتوقيع الإقرار واستلام القرار.

يمكن للمريض التقدم عن طريق مكتب العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، ومن هنا سوف تقوم المستشفى بعمل الإجراءات اللازنة من خلال التواصل منع الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.

أو يقوم المريض بتسجيل رقم المحمول الخاص به أو رقم قريب له من الدرجة الأولى بالمكتب ويعمل على التأكد من ذلك، ومن ثم سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة له تقوم بإخبار بقرار العلاج.

وفي هذه الحالة يقوم المريض بالتوجه مباشرة إلى الجهة المنفذة والتي يتم تحديدها بالقرار المعلم ويبدأ بصرف العلاج منها.