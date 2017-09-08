المتحدث العسكرى يكشف عن اخر عمليات الجيش الثالث الميداني

Advertisements

ورد أن العقيد تامر الرفاعى، والذي يشغل منصب المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، قد قام مساء اليوم الجمعة بالإعلان أحدث عمليات القوات المسلحة التي قد قامت بها ضد العناصر التكفيرية حيث ورد أنه فى إطار استمرار جهود القوات المسلحة المبذولة من أجل مكافحة العناصر التكفيرية قد استطاعت قوات الجيش الثالث الميدانى مؤخرًا من إلقاء القبض على عدد من العناصر الإرهابية التي كانت مختبئة في وسط سيناء.

ورد أن عناصر القوات المسلحة قد تمكنت من إلقاء القبض علي 2 فرد ينتمون إلى أفراد العناصر التكفيرية الذين يعدون شديدي الخطورة وتم القبض عليهم أثناء وجوده فى إحدى المناطق في وسط سيناء.

Advertisements

كما ورد أن المتحدث العسكرى قد أضاف في مجمل تصريحاته من خلال البيان الذي تم الإعلان عنه اليوم، إنه قد تمكن أبنائنا من القوات المسلحة من ضبط عدد 2 من عربات العناصر الإرهابية وبعد التفتيش قد وجد أن هاتين العربتان كان بهما كمية كبيرة من المواد المخدرة والتي كان يتم نقلها من أجل أن يتم توزيعها في وقت لاحق داخل البلاد.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة تعمل جاهدة علي الاستمرار في أداء مهامها الوطنية والمحافظة على أمن البلاد ومحاربة العناصر الإرهابية بوجه عام في جميع المناطق والقبض علي العناصر التكفيرية والإجرامية منها وتقديمها إلى المحاكمات والسيطرة علي كافة المداخل والمخارج المؤدية إلى محافظة سيناء والقبض علي المجرمين الذين يجعلون منها أوكار لهم، كما يقوم رجال القوات المسلحة بالتعاون مع كافة الهيئات والمسؤولين على تحديد أماكن تواجد العناصر الخارجة عن القانون وخاصة في محافظة سيناء في إطار خطة موضوعة من قبل القوات المسلحة للقضاء عليهم.

من جهة أخرى يعمل رجال القوات المسلحة على الحدود المصرية بكل يقظة من أجل رصد اي مخالفات أو حالات تهريب سواء للعناصر الإرهابية والخارجين عن القانون أو المواد المخدرة وغيرها من السلع والمنتجات التي يتم تهريبها من على الحدود.