قائمة تطعيمات طلاب المدارس من الحضانة وحتى الثانوية

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مع قرب دخول المدارس وبداية عام دراسي جديد قام السيد الدكتور خالد مجاهد، والذي يعد المتحدث الرسمي حاليًا لوزارة الصحة والسكان المصرية، بالإعلان في أحدث تصريحات الصحفية التي خرج بها اليوم الجمعة عن قائمة التطعيمات الجديدة المقررة على طلاب وتلاميذ المدارس المصرية في العام الدراسي الجديد بجميع المدارس والتي يتم إعطائها للطلاب بشكل مجاني.

حيث جاء أن خالد مجاهد قد أوضح في مستهل تصريحاته الأخيرة فيما يخص هذا الشأن أنه بالنسبة إلى التطعيمات المقررة على العام الدراسي الجديد علي جميع الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة سوف تشمل كلاً من تطعيم الالتهاب السحائي AC بالإضافة إلى التطعيم بطعم الثنائي D.T والخاص ببعض الفئات المستهدفة من طلاب المدارس بوجه عام.

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كما أشار المتحدث الرسمي عن الوزارة في بيانه أنه بالنسبة إلى وزارة الصحة قد أعلنت فى وقت سابق أنها تقوم بتطعيم عدد أربعة ملايين ومائة ألف طالب وطالبة وهم يتراوحون جميعًا ما بين الصف الأول وحتى الصف الرابع من المرحلة الإبتدائية بشكل سنوي وأنه يتم إعطاء الطلاب جرعة منشطة من طعم أخر يطلق عليه اسم طعم “D.T” والذي يؤخذ من أجل الوقاية من كلاً من الدفتريا والتيتانوس.

وقد أكد الدكتور خالد على أن هناك حوالي ستة ملايين آخرين يتم تطعيمهم بداية من طلاب الصف الأول سواء كان من طلاب وطالبات مراحل الحضانة أو بداية المرحلة الابتدائية وصولاً للمرحلة الإعدادية والثانوية ايضًا بكافة فروعها” حيث يتم إعطائهم هذه الجرعات سنويا كما يتم إعطائهم جرعة منشطة من طعم يطلق عليه “A.C” والخاص السحائي الثنائي.

وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عن قائمة التطعيمات الخاصة بطلاب المدارس في إطار تعاون وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة مع قرب دخول الطلاب والطالبات المدارس من أجل رغبة الحكومة فى منع انتشار العدوى بينهم ونظرًا لارتفاع كثافة الطلاب مما يزيد من فرص انتشار الأمراض بوجه عام بين الطلاب وهو الأمر الغير محبذ وعليه تسعى الوزارات إلى تقليل فرص وجود الأمراض بين الطلاب من خلال هذه التطعيمات الدورية والسنوية.