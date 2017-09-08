تعرف على خطوات استخراج اشتراك المترو للطلبة

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تقدم الهيئة القومية لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، مجموعة من الخدمات المتميزة للطلبة والموظفين، وتتمثل هذه الخدمات في الاشتراكات السنوية والربع سنوية للمترو لشريحة الطلبة او الموظفين الذين يستخدمون المترو دائما، حيث أن الخدمة تقدم لهم بسعر مخفض وبشكل يومي وهذا مراعاة الظروف الخاصة بهم، واحتياجاتهم الكبيرة.

واليكم من خلال موقعنا مصر 365 سطور تضم شرح تفصيلي لخطوات اشتراك مترو الأنفاق للطلبة والموظفين

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إحضار صورة شخصية للفرد الذي يرغب في استخراج الاشتراك.

يتم سحب استمارة الاشتراك المترو والتي تتواجد في مكاتب الاشتراكات الكائنة بخطوط المترو الثلاثة، أو يمكنه تحميل الاستمارة من على النت من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بشركة المترو.

ثم يتم ملء البيانات المتواجدة في استمارة الاشتراك، حيث تتضم بعض البيانات الشخصية للفرد الذي يقوم بالاشتراك في الخدمة كما يقوم بالتوضيح فيما يخص نوع الاشتراك سواء اشتراك سنوي أو اشتراك ربع سنوى أي كل ثلاثة شهور.

ويجب سحب الاستمارة التي تلائم الشخص الراغب فى عمل الاشتراك حيث أن هناك نوعين من الاستمارة الأولى استمارة اشترك مترو للطلبة والثانية استمارة اشتراك مترو للموظفين والعسكريين والجمهور العادي من الشعب.

ثم يتم اعتماد الاشتراك من الجهة التابع لها مقدم الطلب سواء طالب أو موظف وذلك من خلال توقيع الموظف المسئول مع ختم شعار الجمهورية.

يتم تسديد مبلغ خمسة جنيهات وهذا قيمة استمارة اشتراك مترو الأنفاق بجانب سداد مبلغ قيمته عشرة جنيهات وهذا قيمة الكارت الذكي الذي يتم تحميل الاشتراك عليه، ويكون ذلك من خلال مكتب الاشتراكات المتوجه إليه طالب الاشتراك.

يتم سداد رسوم الاشتراك تبعا للفئة الراغب فيها المتقدم ويكون ذلك من خلال مكتب الاشتراكات المتوجه إليه طالب الاشتراك.

يتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو تقديم صورة شهادة الميلاد بجانب تقديم استمارة الاشتراك والصورة الشخصية.

وحسبما قامت الشركة القومية لمترو بالإعلان عن أن تذاكر المترو أما ان تكون تابعة لفئة الثلاث شهور وهي التي تعطي للراكب الحق في استخدام المترو لمدة ثلاث شهور، وهي تتراوح بين 180 رحلة من تاريخ استخراج البطاقة في حدود المنطقة المخصصة لها، وذلك عن طريق بوابات الدخول والخروج أو فئة البطاقات السنوية والتي تسمح للراكب استخدام المترو لمدة عام وتتراوح الرحلات حوالى 730 من تاريخ استخراج الاشتراك.