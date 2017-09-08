تعرف علي آليات التموين لمواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار بالأسواق

Advertisements

أشار الدكتور إبراهيم الأخرس الخبير الاقتصادي وعضو المكتب الفني لوزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصر تعتبر من أكثر الدول في العالم تعاني من نسبة التضخم بالأسواق التي تراوحت بين 30 إلى 32%، هذا وقد وضح إبراهيم الأخرس أن أسباب التضخم تعود إلى العديد من الممارسات الاحتكارية من قبل التجار وانخفاض معدلات مستوى الدخول وعدم وجود زراعات تعاقدية للسلع الإستراتيجية لكي يتم تحقيق الاكتفاء النسبي من هذه السلع بجانب التضخم المستورد بعد تراجع قيمة العملة المحلية مع سلة العملات الأجنبية، وعند عمليات استيراد السلع التي تسد الفجوة في السوق المحلي وهذا أدى إلى انخفاض حزمة السلع التي يحصل عليها المواطن نتيجة لارتفاع أسعارها وانخفاض الإنتاج والعرض وفي ظل زيادة الطلب الناتج عن الزيادة السكانية.

هذا وقد أشار إبراهيم الأخرس أن الآليات الخاصة بوزارة التموين في حل مشاكل التضخم التي تعاني منها البلاد في الفترة الأخير تكمن في عدة أسباب أهمها توسيع شبكة الحماية الاجتماعية الخاصة بالمستفيدين بالدعم وحصر الدعم علي مستحقيه، مما قد يساعد في تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية علي الأسواق الخاصة بالسلع والخدمات وتوفير الإتاحة من السلع لكي يتم مواجهة الطلبات المتزايدة والوصول إلى الأسعار العادلة أو الأسعار التوافقية والاسترشادية مع المجتمع المدني من خلال الغرف التجارية والتعاون مع اتحاد الصناعات بهدف الوصول للأسعار العادلة وتفعيل قانون مبدأ الأخلاق في التجارة.

Advertisements

الجدير بالذكر قد أشارت عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك”سعاد الديب” أن بعض الممارسات الاحتكارية للسلع الأساسية سواء كانت من الأرز أو اللحوم أو الزيوت كل هذا وراء ارتفاع الأسعار والتشوهات في الأسواق وفي ظل معاناة المصريين فى غلاء الأسعار والظروف المعيشية الحالية، وقد أوضحت الديب أن الدولة مازالت عاجزة في مواجهة بعض الممارسات الاحتكارية، وعدم القدرة علي إحداث توازن في الأسعار من خلال زيادة المنتجات من السلع الاستراتيجية وأبرزها الأرز الذي تم احتكاره من التجار وتم طرح الهندي بديلا له ولكن لا يوجد عليه إقبال بالمجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى المنافذ التموينية التي تم طرح الأرز الهندي للبيع بها.