أهم النصائح التى يجب اتباعها لتجنب عمليات النصب عند شراء عقار جديد

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فى بعض الأحيان قد يتعرض البعض منا إلى الوقوع فى فخ النصب في قطاع بيع الأراضي، أو البيع العقاري، وهذا يكون نتيجة إعلان عدد من الشركات الوهمية أو نتيجة عدم امتلاكها عقدا موثق في مصلحة الشهر العقاري، من هنا تكثر وسائل النصب والاحتيال على السادة المواطنين.

حيث قام رئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين والمحكمين الدوليين، المهندس “أبو الحسن نصار”، عضو الهيئة العربية للتحكيم الهندسي، بتحديد مجموعة من الطرق والوسائل لحماية أي مواطن الذى يرغب فى شراء عقار، كما أكد المهندس “أبو الحسن نصار”، أنه من الضرورى الالتزام بها حتى يتجنب المواطن تعرضه لعملية نصب عند شراء عقار جديد، وهذه الإجراءات هى:

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1- لابد من الرجوع إلى الحي الكائن الموجود فيه العقار المراد شرائه حتى يتم التأكد من أن العقار غير مخالف وأن العقار حاصل على كل التراخيص حتى لا يتعرض سداد غرامة لهذه المخالفة أو يتم ازالة العقار.

2- لابد من معاينة الوحدة السكنية لتحقيق ركن “نافية للجهالة”، وإجراء عملية مراجعة مساحة الوحدة السكنية بشكل صحيح وإظهار أي عيوب موجودة بالوحدة السكنية.

3- لابد من التأكد من ملكية صاحب العقار، والتوجه إلى خبير قانوني لإجراء عمليات مراجعة سندات الملكية الخاصة بالعقار.

4- لابد من التأكد من إمكانية دخول كافة المرافق من “عدادات كهرباء ومياه” إلى العقار أو الوحدة السكنية المراد شرائها.

ذكر وزارة الإسكان من خلال أكثر من تقرير رسمي لها أن أغلب الشركات العقارية التي تكون إعلاناتها تملأ شاشات التليفزيون هي “نصب واحتيال”، كما حذرت وزارة الإسكان السادة المواطنين من التعامل مع هذه الشركات خاصة وأن معظم هذه المناطق المعلن عنها هي ملك في الأصل لهيئة المجتمعات العمرانية، حيث أنها تعد الهيئة الوحيدة التى لها حق التصرف فى هذه المناطق .

إن أي إجراء بخلاف المذكور سابقاً، لا يؤخذ بعين الاعتبار، وإنما يدرك تحت بند النصب والاحتيال وفقا لآخر تقرير رسمي لها وفيما يخص قضية عدد من شركات النصب والاحتيال العقارية، لذا تطالب وزارة الإسكان من كل السادة المواطنين الذين لهم الرغبة ولديهم القدرة على شراء وحدة سكنية أو عقار جديد توخي الحذر واتباع هذه النصائح.