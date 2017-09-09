وزيرة التضامن الاجتماعي: بدء المرحلة الثانية للكشف عن المخدرات بين عمال المدارس الأحد

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أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري، أن تنفيذ المرحلة الثانية للحملات الخاصة بتوقيع الكشف على عمال ومعاني الخدمات بالمدارس المختلفة من المقرر أن تبدأ يوم غد الأحد الموافق 10 سبتمبر، وتأتى هذه الخطوة في إطار الخطوات الهامة التي تقوم بها الوزارة للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم،.

هذا مع استمرار حملات الكشف عن سائقي الحافلات المدرسية والتي أسفرت عن تحقيق نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية، حيث تم توقيع الكشف على مجموعة كبيرة من سائقي هذه الحافلات والبالغ عددهم 3536 سائقا بالمدارس خلال العام الدراسي الماضي 2016/2017، وقد تبين وجود مائة ثلاثة وعشرون حالة تعاطى المواد المخدرة بما يعادل نسبة 3.5% ، وهذه النسبة تقل عن العام الدراسي السابق له والذي بلغت فيه 7.6%، فيما بلغت النسبة في العام الدراسي 2014/2015 نحو 12%، وهذا ما يدل على أن نسب التعاطي تشهد انخفاضا بصورة تدريجية عاما تلو الآخر نتيجة الجهود التي تقوم بها الوزارة.

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تجدر الإشارة إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع للوزارة، قد سبق وقام بتنفيذ المرحلة الأولى من هذه الحملات حيث قام بتوقيع الكشف مجموعة من عمال ومعاني الخدمات بالمدارس فى كلا من محافظتي القاهرة والجيزة والبالغ عددهم 1972 حالة، وقد أسفرت هذه الحملات خلال مراحلها الأولى عن وجود مائة وثمانية وعشرون حالة تعاطى وذلك بنسبة تصل إلى 6.5%، كما يقوم الصندوق أيضا بتكثيف حملاته للكشف على سائقي الحافلات المدرسية للتأكد من أنهم لا يتعاطون المواد المخدرة، ويأتي ذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، فضلا عن توقيع الكشف على سائقي الطرق السريعة أيضا وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

الجدير بالذكر، أن الموعد الخاص ببدء العام الدراسي الجديد، من المقرر أن يكون يوم 23 سبتمبر للعام الميلادي 2017، ومع اقتراب هذا الموعد حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات حاسمة حرصا على سلامة الطلاب والحفاظ على أرواحهم، وبخاصة أن ظاهرة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية قد تزايدت على نحو كبير خلال الفترة الحالية.