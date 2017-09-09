وزارة الصحة والسكان تعلن عن ارتفاع وفيات الحجاج المصريين إلى 75 حاجا

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فى إطار رصد وفيات الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية، كشفت وزارة الصحة والسكان خلال تقرير لها اليوم السبت الموافق التاسع من سبتمبر الجاري، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بين الحجاج إلى خمسة وسبعون حالة حتى هذه اللحظة، عقب وفاة خمسة حالات جديدة كانت قد وافتهم المنية مساء أمس الجمعة 8 سبتمبر، وقد قام رئيس البعثة الطبية للحج بالإعلان عن أسماء الوفيات والتي جاءت على النحو التالي، الحالة الأولى فهي المواطنة مبروكة أحمد السيد عبد القادر، والبالغة من العمر تسعة وخمسون عاما وتدعى وهى من قاطني محافظة الإسكندرية وتتبع حج وزارة التضامن الاجتماعي، وقد وافتها المنية في مستشفى الملك فيصل بمدينة مكة المكرمة بالسعودية.

وبالنسبة للحالة الثانية فهو المواطن مصطفى زيدان سليمان عبد الله، والبالغ من العمر ثمانية وسبعون عاما، من قاطني محافظة الغربية ويتبع حج القرعة، وقد وافته المنية بمستشفى الميقات بالمدينة المنورة، أما الحالة الثالثة فهي، المواطنة نوره على احمد محمد والبالغة ثمانية وستون عاما من عمرها، من قاطني محافظة أسوان وتتبع حج القرعة، وقد وافتها المنية بمستشفى النور التخصصي بمدينة مكة المكرمة.

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أما الحالة الرابعة، فهو المواطن محمد محمد احمد عيد، والبالغ من العمر ثلاثة وستون عامان من قاطني محافظة الغربية ويتبع حج القرعة، وقد وافته المنية بمستشفى الميقات بالمدينة المنورة، أما الحالة الخامسة والأخيرة فهو المواطن رأفت سعد زغلول والبالغ من العمر اثنان وستون عاما من قاطني محافظة البحيرة ويتبع حج وزارة السياحة، وقد وافته المنية بالمستشفى ذاته الذي توفت فيه الحالة السابقة، وهو مستشفى الميقات بالمدينة المنورة.

وقد أوضح الدكتور أحمد الأنصاري والذي يشغل منصب رئيس البعثة الطبية للحجاج المصريين في الأراضي المقدسة، أن السبب وراء وفاة كافة الحالات يرجع إلى حدوث توقف في عضلة القلب والتنفس، وخاصة أن أغلبهم من كبار السن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن غرفة الطوارىء بالبعثة قد استقبلت بلاغا يفيد بحالات الوفاة وعلى الفور تم التعامل معها، لافتا إلى أنه يتم في الفترة الحالية التنسيق مع السلطات السعودية المختصة لاستئناف كافة الإجراءات المتعلقة باستخراج شهادات الوفاة للحالات الجديدة، مؤكدا أن السلطات تقدم أقصى ما فى وسعها لإنهاء هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن.