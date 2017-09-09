أخبار الطقس اليوم السبت.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية فى بيان رسمي عن آخر أخبار الطقس المتوقعة خلال اليوم السبت حيث شهد الخبراء أنه يتوقع أن يسود خلال ساعات النهار طقس معتدل وذلك على أغلب مناطق السواحل الشمالية للبلاد وأن يظل الطقس مائل للحرارة على كافة مناطق الوجه البحري ومحافظة القاهرة حتى تصل الموجة الحارة إلى شمال الصعيد، كما ورد أنه سوف ترتفع درجات الحرارة ويصبح حالة الطقس شديد الحرارة على كلاً من جنوب الصعيد وذلك في ساعات النهارا ثم تنكس الموجة الحارة مع دخول ساعات الليل و يصبح الطقس لطيف.

كما ورد أنه سوف تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على كافة المناطق المتفرقة خلال اليوم من شمال البلاد، وأعلن خبراء الأرصاد أنه سوف تظهر فى الأفق سحب منخفضة بالإضافة إلى المتوسطة منها وذلك على أغلب السواحل الشمالية كما يتوقع أن يكون أغلبها شمالية غربية معتدلة وأعلن الأرصاد أنه سوف تنشط خلال اليوم حركتها على سواحل خليج السويس، مما يؤثر علي حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها هناك.

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وبالنسبة إلى ما ورد فى بيان هيئة الأرصاد عن حالة البحر المتوسط المتوقعة خلال اليوم فهي سوف تكون خفيفة إلى معتدلة مع وجود بعض التوقعات بارتفاع حركة الموج فيها خلال اليوم ما بين متر إلى متر ونصف، وعن أخر أخبار حركة الرياح جاء أنه يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر المتوقعة ورد أنها سوف تكون معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيها ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية.

وفيما يخص درجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة خلال اليوم السبت قد أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيانهم عن أخر أخبار الطقس أنها كانت كالتالي:

القاهرة 23 34

بلطيم 24 30

مطروح 22 28

وسط الدلتا 21 33

الإسكندرية 24 29

بورسعيد 25 30

السلوم 18 29

سيوة 22 33

السويس 22 34

دمياط 24 30

الإسماعيلية 20 34

نخل 16 33

نويبع 27 36

شرم الشيخ 27 37

العريش 18 33

رفح 18 33

طابا 21 34

كاترين 16 33

الأقصر 23 40

بنى سويف 22 35

رأس سدر 22 34

الطور 24 31

المنيا 22 35

الفيوم 22 35

أسيوط 21 35

أسوان 25 40

الغردقة 25 37

مرسى علم 28 33

سوهاج 24 36

قنا 24 39

راس حدربة 28 37

أبوسمبل 24 39

الوادى الجديد 22 37

شلاتين 27 40

ابو رماد 27 39

حلايب 29 37.