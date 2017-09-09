صحيفة بريطانية: كائنات فضائية تزور الأهرامات وأبو الهول

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هناك العديد من الأفلام السينمائية التي قدمت الكائنات الفضائية والتي شاهدها كافة الأشخاص على حد السواء، ولكن نظرة الغالبية العظمى من الأشخاص لمثل هذه الكائنات لا تتعدى مشاهدتها على شاشة التلفاز فقط، حيث أنهم لا يؤمنون بوجودها في الحقيقة، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي إثبات فعلى على وجودها في الواقع، وفي المقابل هناك اعتقادات لدى الكثير من الأشخاص بوجودها فعليا وبالأخص بالدول الأجنبية، فهناك أصحاب نظريات فعلية تؤكد على وجود كائنات أخرى بخلاف البشر والتي تتعايش في عوالم أخرى، حيث يحاولون دائما البحث عن دليل قاطع لإثبات نظريتهم هذه بوجود هذه الكائنات.

وفى تصريح مثير لإحدى الصحف البريطانية والتي تدعى ديلي ستار، التي تعد من أشهر الصحف العالمية، أكدت أن أصحاب نظرية وجود الكائنات الفضائية يؤكدون على أن منطقة الأهرامات وأبو الهول بمنطقة الجيزة بمصر من المقرر أن يزورها مجموعة من الكائنات الفضائية، مستندين في ذلك على أدلة قاطعة تبين مدى صدق ما يقولون، حيث ذكرت الصحيفة أن المؤمنون بوجود مثل هذه الكائنات الفضائية قد تمكنوا من العثور على أحد الأوراق البردية والمتواجدة داخل جدران المتحف المصري بمدينة القاهرة، والتي يعود التاريخ الخاص بها إلى 3000 عام، وهذه الورقة تخص أحد الآلهة الفرعونية والذي يدعى الآلة راع الذي تشير الاعتقادات إلى أنه كان عند النجوم وجاء للبحث عن حضارة عظيمة.

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وفى سياق متصل قامت إحدى القنوات الفضائية والتي تدعى secuer team10 ، ببث أحد مقاطع الفيديو على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وخلال هذه الفيديو يتساءلون عما إذا كان الفراعنه يعلمون شيئا لا يعرفه أحدا، وتم طرح ورقة البردي والتي يظهر من خلالها هبوط قرص مضيء يتقارب الشكل الخاص به مع شكل المركبات الفضائية والمتواجدة على ظهر أبو الهول وله ثلاثة أرجل.

الجدير بالذكر، أن منطقة أبو الهول والأهرامات تعد من أشهر المعالم التاريخية التي تتمتع بها مصر وتتميز بها مقارنة بغيرها من الدول الأخرى، وتعد هذه المنطقة مجالا لجذب السائحين من كافة دول العالم المختلفة، حيث يقصدها جنسيات مختلفة لمشاهدة تاريخ وحضارة مصر الفرعونية.