بالخطوات.. إجراءات الإفراج الجمركي عن سيارات رجال الأعمال والمستثمرين

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قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإعلان عن الخطوات التي يمكن اتباعها من أجل الحصول علي الإفراج الجمركي عن سيارات المستثمرين ورجال الأعمال فى مصر.

وقد جاء ضمن هذه الخطوات للإفراج المؤقت عن سيارة المستثمرين من قبل الجمارك المصرية والتي تكون مخصصة من أجل الركوب ويتم تطبيق عليها نظام السماح المؤقت أنه يجب اتباع الخطوات التالية:

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