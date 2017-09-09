بالخطوات.. إجراءات الإفراج الجمركي عن سيارات رجال الأعمال والمستثمرين

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قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالإعلان عن الخطوات التي يمكن اتباعها من أجل الحصول علي الإفراج الجمركي عن سيارات المستثمرين ورجال الأعمال فى مصر.
وقد جاء ضمن هذه الخطوات للإفراج المؤقت عن سيارة المستثمرين من قبل الجمارك المصرية والتي تكون مخصصة من أجل الركوب ويتم تطبيق عليها نظام السماح المؤقت أنه يجب اتباع الخطوات التالية:
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- يجب على المستثمر إطار طلـب باســم رئــيس قطاع خــدمات الاسـتثمار وأن يكون هذا الطلب موقع ممن له حق التوقيع كما أنه يجب أن يكون مختوم بخاتم الشــركة وقد ورد أنه لابد أن يكون موضح فيه بيانــات السيارة بشكل كامل، وعن بيانات السيارة ورد أنها تشمل “الماركة، الموديل، الجمـارك المـراد إرسـال التوصيـة له، رقم الشاسيه، رقم الموتور، اللـــون، بيانات كاملـة عـن المستثمر مالك السيارة”.
- يجب على المستثمر إحضار مستخرج من السجل التجـاري أو إحضار شهادة بيانـات بشرط أن يكون حديثه ويتم استخراجها مـن السـجن التجـــاري ويكون هذا المستخرج مفاده صفة وكينونة صـــاحب السـيارة من أجل أن يتم التأكيد مـن استمرار صفته كمستثمر.
- يجب إحضار أصل جواز السفر من أجل أن يتم الإطلاع عليه كما يجب عليه إحضار صورة ضوئية منه شريطة أن تكون سارية وأن يكون بهذه الصورة موضحا مكان إقامة الاستثمار.
- يجب إحضار صورة ضوئية خاصة مــن قــرار التأسيس التابع للإستثمار أو صــحيفة الاسـتثمار الخاصة بالمستثمر وأن تكون متضمنة اسم المستثمر الأجنبي وتحديدًا الذي يرغب فى تحرير سيارته من الجمارك بشرط أن يكون مؤسس الشركة.
- ورد أنه يجب إحضار صورة ضوئية خاصة مـن فاتورة السـيارة أو صورة من رخصتها بالإضافة إلى إحضار صورة ضوئية من دفتر المرور الجمركي التابعة له.
- يجب على المستثمر إحضار توكيـل رسـمي من الشهر العقاري ويكون باسم من له حق التوقيع أو رئـيس مجلـس الإدارة، ويمكن الاستعاضة عن هذا التوكيل بأن يتم إحضار تفويض من الشخص الذي له حـق التوقيع.
- يجب إحضار إيصال رسمي بقيمة 500 جنيه ويكون مثبت فيه أنه قد تم سداد هذا الرسم.
- يقوم المستثمر بالتوجه إلى الشباك المختص بقطاع خدمات الاستثمار من أجل أن يقدم طلبه بالمستندات، وأن يتم إرسال هذه التوصية عن طريق البريد إلى السيد مدير عام الجمارك الخاص به السيارة.
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