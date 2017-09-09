“سيد الشورة” يعلن بداية أعمال ثلاث بعثات أجنبية لدراسة آثار الفيوم

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أعلن مدير عام آثار محافظة الفيوم سيد الشورة أن هناك ثلاث بعثات من دول أجنبية عاملة في دراسة وبحث الآثار ستباشر أعمالها في كافة المناطق الأثرية التابعة لمحافظة الفيوم، لتستمر أعمال الثلاث لجان خلال شهر سبتمبر الجاري 2017.

وأوضح سيد الشورة أن البعثة الإيطالية الفرنسية ستبدأ اليوم الموافق التاسع من شهر سبتمبر الحالي 2017 لتستمر أعمال اللجنة إلى يوم ثلاثين من الشهر في مركز اطسا بمنطقة تسمى أم البريجات، حيث يتابع أعمال البحث العالم الأثري الشهير في مجاله كلاوديو جالاتسي، ويرافقه مفتشين للآثار مصريين وهم طارق موسى صابر، ومحمد رجائي عبد الحكيم، حيث تستمر أعمال البحث ودراسة المنطقة الأثرية لمدة شهرين متتابعين.

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وأوضح سيد الشورة أن البعثة الأثرية التابعة لدولة ألمانيا التي يرأسها كورنيلا رومر سيبدأ عملها في موسمها الخامس تقوم ببحث ودراسة الآثار التابعة لمركز يوسف الصديق وبالتحديد في منطقة “وطفة” لتستمر أعمال اللجنة الألمانية لمدة شهر أيضا ويتابع أعمال اللجنة الألمانية مفتشة الآثار رشا رمضان.

واستئناف سيد الشورة حديث عن البعثة الثالث المتخصصة في البحث ودراسة الآثار وهي البعثة الهولندية الأمريكية التي يرأس أعمال املي واتس حيث أنهت هذه البعثة أعمالها على دراسة منطقة آثار كوم أوشيم خلال الأسبوع الماضي، وتابع أعمال البحث الأثري معهم مفتش الآثار أحمد حسن مصطفى.

وأشار سيد الشورة أن بعثة مصرية يترأسها الدكتور باسم جهاد، بالإضافة إلى أشرف صبحي رزق الله هو مفتش الآثار، تقوم البعثة المصرية بدراسة وبحث الآثار المتواجدة في مركز طامية وبالتحديد في منطقة جرزا الأثرية التابعة لمحافظة الفيوم.

وأوضح سيد الشورة أن هناك حوالي تسعة من البعثات المتخصصة في بحث ودراسة الآثار تعمل في محافظة الفيوم في العديد من مواقعها الأثرية لتقوم بكافة أعمالها على مدار العام.

والجدير بالذكر أن محافظة الفيوم تعد أكبر واحة طبيعية في جمهورية مصر العربية تقع بالتحديد في إقليم شمال الصعيد، وتشتهر الفيوم بوجود العديد من الأماكن الطبيعية مثل بحيرة قارون، ومحمية وادي الريان بالإضافة إلى محمية وادي الحيتان المسجلة ضمن أشهر مواقع التراث العالمية، كما تمتلك أيضا محافظة الفيوم العديد من الآثار الإسلامية والرومانية والفرعونية والقبطية.6578