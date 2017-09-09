اكتشاف مقبرة تاجر ذهب بالعصور الوسطى فى محافظة الأقصر

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قام الدكتور خالد العنانى والذي يشغل منصب وزير الآثار في مصر، صباح اليوم السبت بالإعلان في مؤتمر صحفي عالمي ضم عدد كبير من الصحفيين من مختلف دول العالم بالإعلان عن أحدث اكتشافات وزارة الأثار في مصر.

أعلن وزير الآثار في المؤتمر الصحفي العالمي عن اكتشاف مقبرة أطلق عليها اسم “كامب 390” وقد جاء أن هذه المقبرة تنتمي إلى تاجر ذهب كان يوجد فى العصور الوسطى الفرعونية.

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ورد أنه قد شارك بالحضور في هذا المؤتمر الصحفي العالمي كلاً من السيد محمد بدر والذي يعد محافظ الأقصر، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى وزيرى والذي يعمل في منصب مدير آثار الأقصر، وعدد من أعضاء مجلس النواب كما شارك بالحضور عدد كبير من وسائل الإعلام سواء العربية منها أو الأجنبية أو المحلية المصرية، بالإضافة إلى حضور السيد سفير دولة قبرص.

وأضاف السيد وزير الآثار، في أحدث تصريحاته التي أجراها خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في البر الغربى فى محافظة الأقصر، أنه بالنسبة إلى المقبرة الجديدة التي قد تم اكتشافها كانت تحوى على عدد من التوابيت و بفحصها تبين أن هذه التوابيت تنتمي إلى السيد صاحب المقبرة وزوجته بالإضافة إلى ابنه، كما تم اكتشاف في هذه المقبرة بئر كبير وقد تبين بقياسه أنه بعمق 8 متر.

وقد جاء أن الفريق الأثري قد عثر بداخل هذه المقبرة علي عدد من القطع الأثرية بالإضافة إلى وجود أوانى فخارية، كما تم العثور علي تماثيل أوشابتي وهناك ايضًا تم إيجاد عدد من المعدات الخاصة بالتاجر صاحب المقبرة والذي تبين بعد فحص المقبرة أنه يعمل كتاجر للذهب وأنه قد كان أحد الفراعنة المشهورين في هذا الوقت.

من جهة أخرى، قد أعلن السيد مدير عام آثار الأقصر الدكتور مصطفى وزيرى، فى بيانه أن المقبرة الجديدة قد كانت نافذة لاكتشاف عدد من المقابر الأخرى حيث ساقت رجال الآثار إلى مدخل مقابر جديدة أخري وبناءًا علي هذا جارى البدء فى اكتشاف هذه المقابر الأثرية الجديدة ومعرفة محتواها مستقبلاً.