“مجدي البسيوني” يوضح المعايير الأمنية التي يتم بها تصنيف المجرمين

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تتنوع الجرائم بالإضافة إلى تنوع الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم، لذلك صار هناك رجال أمن يعملون على الجرائم وتصنيف المجرمين بالإضافة إلى وجود خبراء أمنيين يعملون في هذا المجال.

وأوضح اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني أن هناك تصنيف المجرمين حيث أن هناك من ارتكب جريمة عن طريق الصدفة، وهناك من هو معتاد على الجرائم وتنفيذها حيث أن هناك مجرمين يعانون من مرض هو الذي يدفعهم لارتكاب هذه الجرائم.

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أشار اللواء مجدي بسيوني أن هناك مجرم معتاد على الجريمة حيث أنه يقوم بارتكاب الجرائم بصفة دورية ودائمة، على أن يقوم بمثل هذه الجرائم بشكل غير مباشر عن طريق التحريض على ارتكاب الجرائم أو التخطيط لها أو حتى تسيير المال اللازم لارتكاب الجرائم أو يقوم بالجريمة بنفسه، فمثلا كبار التجار العاملين في المخدرات لا يقوموا بالجريمة وحدهم بل يمدون بعض الأشخاص بالمال أو يدعمون عن طريق التخطيط للتسليم أو التجارة وغير ذلك من إجراءات الجريمة.

أوضح مجدي بسيوني أن هناك مجرم بالصدفة الذي قام بارتكاب جريمة بشكل مفاجئ أو قام بها تحت ضغط معين مثل نشوب مشاجرة، أو تعدي أحد الأشخاص عليه فقام بقتله، حيث أن ليس هناك نية لارتكاب الجريمة.

وأشار أن هناك نوعية من المجرمين مثل المريض بالإجرام حيث أنهم يعانون من حالة مرضية تؤدي بهم إلى ارتكاب جرائمهم، حيث أن هناك مرضى بداء السرقة منذ نعومة أظافرهم.

كما أن هناك مجرم بسبب العاطفة حيث تدفعه عاطفته لارتكاب الجرائم حيث أن هناك من تقتل زوجها بسبب عشيقها.

وبين مجدي البسيوني أن هناك مجرمون مهترئين نفسيا حيث أنهم يرتكبون جرائمهم وهم فاقدون للعقل ولا يقع عليهم أي عقاب أو مسؤولية مثل المجنون، وأيضا من ارتكب جريمة تحت تأثير المخدرات أو الخمور حيث يتم إيداع هذه النوعية من المجرمين في مستشفيات الأمراض العقلية.

وهناك نوعية أخرى وهم المسجلون داخل أقسام الشرطة ومراكزها حيث يتم وصفتهم بأنهم مجرمين بحسب درجة إجرامهم فهناك مسجلون فئة “أ”، ومسجلين فئة “ب،” ومسجلين فئة “ج”، حيث أن عنصر “أ “هو أخطر أنواع المجرمين وأشدهم خطورة مثل التشكيلات العصابية أو المجرمين المتخصصون في السطو المسلح، أما الفئة “ب” فهم متوسطي درجة الخطورة، أما الفئة “ج” فهم الأقل خطورة.