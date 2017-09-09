بالخطوات.. طريقة استرجاع البطاقات التموينية الذكية الموقوفة

Advertisements

قام السيد رأفت القاضى، والذي يعمل في وظيفة رئيس فرع الاتحاد العام التابعة إلى مفتشى التموين والتجارة الداخلية في محافظة القاهرة، بالكشف عن الخطوات المطلوبة من قبل المواطنين أصحاب بطاقات التموين الذكية وتحديدًا الذين يرغبون في استرجاع البطاقات التموينية الموقوفة الخاصة بهم لكي يتمكنوا من صرف المقررات التموينية التابعة لهم والتي قد أقرتها الوزارة من قبل والتي يتم تطبيق عليها نظام الدعم الحالي.

أضاف السيد رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة في أحدث تصريحاته الصحفية التي صرح بها مؤخرًا في هذا الصدد أنه بالنسبة إلى العودة من جديد لاسترجاع البطاقة الموقوفة من قبل المواطنين تتمثل هذه العملية في عدة نقاط ويأتي أولها في أن يقوم المواطن صاحب البطاقة التموينية الذكية المفقودة بالعمل علي تقديم مستندات خاصة إلى مكتب التموين التابع له بشكل رسمي من أجل أن يتم استرجاع البطاقة التموينية له.

Advertisements

ورد أن هذه المستندات التي يجب تقديمها تشمل صور من خطاب الخصم الذي تقدم به في وقت سابق للمكتب، بالإضافة إلى تقديم الرقم القومى الخاص بالسيد صاحب البطاقة، كما يب على العميل ايضًا أن يقوم بدفع قيمة ما تم صرفه من السلع التموينية عن طريقة دفع قيمتها بالسعر الحر، على أن يقوم المواطن من جديد بعد عودة تشغيل البطاقة التموينية الذكية الخاصة به في الشهر التالى وتحديدًا من تاريخ التقديم رسميًا للمكتب للحصول علي باقة أخرى غير المفقودة.

جدير بالذكر أنه قد ورد أن هناك عددا من البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين تم إيقافها عن العمل وإيقاف صرفها للسلع التموينية نظرًا لأخطاء مشتركة قد حدثت في وقت سابق بين المكاتب وشركات الكروت الذكية، وقد ورد أن هذه الأخطاء ق وقعت عقب تقدم أصحاب هذه البطاقات من أجل حذف المتوفين المقيدين فيها.

وأشار السيد ” رأفت القاضي” فى تصريحاته الصحفية إلى أن هذه المشكلة الخاصة بغلق هذه البطاقات التموينية لن تكن خطأ المواطنين بل يتم تحمل مسؤوليتها من قبل كلاً من وزارة التموين بالإضافة إلى شركات تكنولوجيا المعلومات.